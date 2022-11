John Legend di G20 Bali, Nyanyi 8 Lagu dan Bahas Isu Krisis Pangan dan Kelaparan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Amerika Serikat, John Legend secara tak terduga tampil di sela agenda Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Bali. John Legend menjadi bintang di penutupan Forum Keamanan Pangan Global atau Atlantic Council Global Food Security Forum yang berlangsung di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Minggu malam, 13 November 2022.

John Legend bernyanyi sambil bermain piano di hadapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan para hadirin lain. John Legend menyanyikan beberapa lagu di akhir acara setelah Jokowi mendapatkan penganugerahan Global Citizen Awards yang diberikan oleh lembaga think tank Amerika Serikat (AS) Atlantic Council.

John Legend juga mengatakan dirinya sangat senang dapat kembali di Bali, Indonesia dan dapat menyuarakan isu krisis pangan serta kelaparan yang dirinya dan istrinya selalu khawatirkan. Penyanyi All of Me ini juga sempat menjelaskan kelaparan yang terjadi pada jutaan rakyat di negara sebesar Amerika Serikat.

"Negara sebesar Amerika Serikat juga mengalami isu kelaparan, jutaan rakyatnya mati karena kelaparan," ujar John Legend.

Pada penampilan malam itu, John Legend menyanyikan 8 lagu, antara lain Ordinary People, Love Me Now, serta Hard Times. Penampilan John Legend malam itu diakhiri dengan lagunya yang paling populer, yaitu All of Me. Penyanyi tersebut bercerita lagu ini diciptakan untuk istrinya ketika mereka masih bertunangan. "Lagu ini pertama kali saya nyanyikan di pernikahan saya, dan pernikahan lain-lainya," guraunya penyanyi tersebut.

Selain John Legend, musisi lain yang tampil di Atlantic Council Global Food Security Forum adalah Sandhy Sondoro. Penyanyi asal Jakarta ini tampil membawakan beberapa lagu termasuk Malam Biru, sambil memainkan gitarnya.

