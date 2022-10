Mengenang Lucky Sondakh, Apa Hubungan Ayah Angelina Sondakh dengan Bernard Kent Sondakh Mantan KSAL?

TEMPO.CO, Jakarta - Berita duka meninggalnya Lucky Sondakh disampaikan langsung oleh putri kesayangannya, Angelina Sondakh melalui akun Instagram pribadinya. Melalui foto bersama ayahanda tercinta ia menuliskan “Innalilahi wa ina ilaihi rajiun, Rest in peace dad, i love you.” . Lucky Sondakh meninggal dunia pada usia yang ke 78 tahun, Ahad 30 Oktober 2022.

Profil Lucky Sondakh

Prof. Dr. Ir. Lefrand Winston Sondakh, M.Ec. atau yang biasa dikenal dengan nama Lucky Sondakh adalah seorang ahli ekonomi, dosen, dan Rektor. Sebelum menghembuskan napas terakhir kalinya, ia mengajar sebagai guru besar di Universitas Pelita Harapan (UPH).

Melansir p2k.stekom.ac.id, Lucky Sondakh dilahirkan di Kanonang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada 28 September 1944. Ia dilahirkan sebagai salah seorang anak dari enam bersaudara dari pasangan suami istri Pdt. Markus Lolombulan Sondakh dan Dora Rosaly Rawung. Kakak Lucky Sondakh bernama Adolf Jouke Sondakh yang pernah menjabat menjadi Gubernur Sulawesi Utara periode 2000–2005.

Lucky juga memiliki sepupu bernama Bernard Kent Sondakh yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) periode 25 April 2002-18 Februari 2005.

Lebih lanjut tentang Lucky Sondakh, ia pernah meraih gelar Sarjana Peternakan dari Fakultas Sosial Ekonomi Universitas Sam Ratulangi dan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor pada 1970. Dengan beasiswa Ford Foundation, ia berhasil meraih gelar Master of Economy (M.Ec.) dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam Fakultas Ekonomi di University of New England, Australia.

Lucky yang beragama Kristen ini memutuskan untuk menikahi Sjul Kartini Dotulong. Hasil pernikahan mereka berdua adalah sepasang anak bernama Frank Nicholas Sondakh dan Angelina Patricia Pingkan Sondakh. Angelina atau yang akrab dipanggil Anggie adalah seorang pemenang Putri Indonesia 2001 dan pernah menjabat Anggota DPR RI dua periode. Sayangnya, ia harus berakhir dibui karena terbukti melakukan korupsi.

Melansir unsrat.ac.id, pasa periode 2004-2008, Lucky Sondakh dipilih menjadi Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat). Selain itu, ia juga mengajar sebagai dosen Universitas Sam Ratulangi sampai pensiun pada 2014. Saat berada di Universitas Sam Ratulangi, ia juga pernah menjabat senagai Dekan Fakultas Peternakan, Ketua Pusat Studi Lingkungan, dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan. Lalu, ia ditugaskan kementerian sebagai profesor di Universitas Pelita Harapan.

Selain pernah menjadi bagian dari akademisi, Lucky juga pernah berkarier sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Utara periode 2000–2002. Ia juga pernah menjadi penasihat ahli Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah tiga gubernur, yaitu Cornelis John Rantung, Evert Ernest Mangindaan, dan Sinyo Harry Sarundajang. Lucky Sondakh juga pernah maju sebagai calon Anggota DPD RI pada 2014, tetapi tidak berhasil terpilih.

Sepekan sebelum wafat Lucky Sondakh mengunggah foto di akun Instagram Lucky Sondakh pada Senin, 24 Oktober 2022. Lucky terlihat segar dan bahagia bisa bersama lagi dengan putri bungsunya ini. Lucky mengunggah dua fotonya bersama putri kesayangannya itu. "Saya hanya ingin yang terbaik untuk putriku, semoga Yesus Kristus selalu memberkatimu, Angie," tulis Lucky dalam Bahasa Inggris.

