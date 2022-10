Tak Mau Kalah dengan Jokowi, Kaesang Pangarep Pasang Foto Wisuda SD, Erina Gudono Turut Bangga

TEMPO.CO, Jakarta - Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi tak mau kalah dengan langkah yang ditempuh ayahnya, memasang foto wisuda. Kemarin, Jokowi mengunggah foto wisuda bersama teman-teman kuliahnya. “Di antara teman-teman kuliah semasa di Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada,” tulis Jokowi.

Ia menyertakan keterangan bahwa teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda-beda. "Kini masing-masing sudah meniti karir sendiri, ada yang masuk Perhutani, ada yang jadi dosen, wiraswasta, dll,” ungkap Jokowi.

Pamer Wisuda di SD Favorit di Solo

Tak ingin hanya ayahnya yang dipertanyakan ijazah kuliahnya, Kaesang pun mengunggah foto wisudanya. Tapi foto ini merupakan saat ia diwisuda di SDN 16 Surakarta, yang diambil pada 26 Juni 2007 di hari kelulusannya. "Bapak upload foto wisuda, saya juga upload foto wisuda biar samaan," kata Kaesang Pangarep dilansir dari aku Instagram pribadi milknya, Ahad, 16 Oktober 2022. SDN 16 Surakarta, merupakan salah satu sekolah dasar negeri favorit di Kota Solo.

Unggahan adik Gibran Rakabuming itu rupanya turut dikomentari sang calon istri, Erina Gudono. "So proud of you, selamat atas gelar barunya," tulis Puteri Indonesia Yogyakarta 2022 ini menulis di kolom komentar.

Komentar Erina tersebut langsung mendapat tanggapan dari Kaesang. Paman Jan Ethes ini menimpali komentar calon istri yang akan dinikahinya pada Desember mendatang itu. "@erinagudono Gelar baruku Prosesor," komentar Kaesang.

Tanggapan Erina Gudono di kolom unggahan Kaesang Pangarep, memantik perhatian warganet. Mereka pun ramai-ramai menuliskan beragam tanggapan. “Anjai calon bojone komen,” tulis @donni***. “Cie besok upload foto buku nikah nih yee,” tulis @sevan***. "Ihir dikomen ayaaank,” tulis @meeabe***. “Calon manten,” tulis @kadir***.

Kaesang Pangarep dan Erina Gudono hingga sekarang masih merahasiakan tanggal pernikahan mereka. Tapi, persiapan pernikahan sudah dilakukan kedua belah pihak. Keluarga perempuan akan menggelar rangkaian pernikahan dari Tonjokan, yakni membagi berkat ke tetangga pada Rabu, dilanjutkan pengajian dan siraman, hingga akad nikah pada Sabtu. Akad nikah akan digelar di Pendopo Hotel Ambarrukmo. Adapun resepsi pernikahan akan digelar di Solo.

