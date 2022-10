Rayakan 2 Tahun Pernikahan, Tata Janeeta Duet dengan Brotoseno di Lagu Terbaru

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan, Tata Janeeta dan Brotoseno merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-2 pada Minggu, 9 Oktober 2022. Beberapa hari setelah perayaan tersebut, Tata Janeeta mengungkapkan rasa syukurnya karena telah berhasil melalui ujian pernikahan bersama Brotoseno selama 2 tahun terakhir ini.

"Alhamdulillah 2 tahun berhasil melewati segala ujian pernikahan, nikah itu tempat belajar bersama saling mengerti dan menerima.. tidak hanya persoalan selalu memaafkan tapi mau introspeksi dan memperbaiki diri," tulis Tata Janeeta di Instagram pada Kamis, 13 Oktober 2022.

Di momen bahagia ini, Tata Janeeta kembali merilis karya terbaru dan menjadi spesial karena Brotoseno menjadi rekan duetnya. Tata Janeeta merilis lagu berjudul Jatuh Cinta Lagi yang dirilis di YouTube sehari sebelum hari ulang tahun pernikahan mereka, Sabtu, 8 Oktober 2022.

Tidak mudah bagi Tata Janeeta untuk mengajak Brotoseno menyanyi. "Terimakasih ya paksu udah mau nyanyi duet.. setelah dipaksa-paksa nyanyi bareng, akhirnya menyerah juga dia. So ini dia lagu persembahan dari kita berdua, semoga suka ya gaesss," tulis Tata Janeeta.

Ibu tiga anak ini mengakui bahwa tidak ada pernikahan yang akan terus berjalan mulus. Ia berharap di pernikahnnya dengan Brotoseno kali ini langgeng dan bisa melewati tahun-tahun berikutnya dengan semakin solid, saling menghargai, menghormati, dan mengasihi.

Tata Janeeta sempat membuat netizen penasaran saat mengunggah potret dirinya saat menikah tanpa bersanding dengan sang suami. Setelah mengunggah beberapa foto pernikahan, akhirnya Tata pun mengunggah foto suaminya. Tata resmi dipersunting Raden Brotoseno pada 9 Oktober 2020. Sebelum menikah, Tata dan Brotoseno pun tak pernah membagikan momen kebersamaan mereka. Foto: Instagram

"Dan karna pernikahan itu ibadah terbesar dan terlama yang bisa mendatangkan pahala kebaikan, maka dari itu untuk mencapai pahala itu maka ujian nya seumur hidup," tulisnya. "Ya Allah tanamkan kasih sayang-MU untuk kami. Lembutkan hati kami dan pasangan kami untuk selalu meniti pernikahan dengan pasti dalam keridhoan-MU dan keberkahan-Mu. Aamiin Ya Allah."

Brotoseno terlihat membalas ungkapan cinta Tata Janeeta itu. Ia mengaku tak menyangka mendapatkan kejutan yang sangat membahagiakan dari sang istri. "Sayang... mau bicara apa yaaa... Kejutan di ulang tahun sumpah ga nyangka, that was beautiful moment we had and everybody happy thanks for everything.. love you sayangku," tulis Brotoseno di kolom komentar.

Tata Janeeta senang jika suaminya bahagia dengan kejutan yang disiapkan. Ia kembali memanjatkan doa untuk rumah tangganya dengan Brotoseno. "I love you too suamiku. Kebahagiaan mas adalah kebahagiaanku, bismillah ke depannya kita semakin kuat menghadapi segala ujian hidup ya. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Dikuatkan dalam segala godaan, selalu saling mengasihi dan setia dalam janji pernikahan. Aamiin," balas Tata Janeeta.

Pada Juli 2022, Brotoseno dipecat secara tidak hormat dari Polri. Suami Tata Janeeta itu menjadi sorotan beberapa waktu terakhir karena masih bekerja sebagai polisi meskipun telah terbukti terlibat kasus korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Brotoseno lima tahun penjara dan denda Rp 300 juta lantaran terlibat korupsi cetak sawah pada 2012-2014. Setelah bebas bersyarat pada 15 Februari 2020, Brotoseno tidak dipecat oleh Polri.

