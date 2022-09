Dikabarkan akan Menikah Pekan Ini, Catherine Wilson: Bismillah untuk Semuanya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Catherine Wilson dikabarkan akan menikah dengan politisi asal Sulawesi Selatan, Idham Mase pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Calon suami Catherine Wilson diketahui merupakan anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan.

Kabar bahagia ini diperkuat dengan beredarnya undangan pernikahan Catherine dengan Idham yang diunggah oleh akun @lambe_turah pada Rabu, 28 September 2022. Pada halaman pertama terlihat foto Catherine bersanding dengan Idham mengenakan baju daerah yang didominasi warna merah. "Save The Date. The Wedding of Idham and Catherine. Sabtu, 1 Oktober 2022," tulis dalam undangan tersebut pada halaman depan.

Kemudian pada bagian berikutnya, tertulis jelas Catherine dan Idham mengundang para kerabatnya untuk menghadiri hari bahagia mereka berdua. Tertulis lengkap juga nama lengkap kedua orang tua mereka pada undangan tersebut.

"Dengan segala kerendahan hati dan dengan ucapan syukur atas karunia Tuhan, kami hendak menyampaikan kabar bahagia pernikahan kami: Idham Mase putra dari Bapak Alm. Lamase dan Ibu Ilala. Catherina Wilson putri dari Bapak Alm. Peter Wilson dan Ibu Rosita Thalib Abdullah," tulisnya pada undangan itu. Berbeda pada halaman pertama, di foto kali ini Catherine dan Idham mengenakan busana serba hitam dengan sentuhan emas dan putih.

Sebelum undangan pernikahan ini tersebar, rupanya Catherine sepertinya sudah memberikan isyarat bahwa akan ada rencana besar yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Catherine mengunggah fotonya saat mengenakan kebaya dan hiasan di kepala layaknya mahkota. Ia berdoa agar rencananya itu berjalan lancar.

"Bismillah for everything (Bismillah untuk semuanya)," tulis Catherine dilengkapi dengan emotikon hati berwarna merah di Instagram pada Jumat, 16 September 2022.

Meski tidak banyak berkata-kata, sejumlah rekan-rekannya mendoakan agar rencana Catherine berjalan lancar. "Bismillah lancar yahh sayangku," tulis @dvra***. "Goodluck sayangku," tulis @dewy***. "Gorgeous! Congratulations once again dear Keket," tulis @iklee***. Semua komentar tersebut dibalas oleh Catherine dengan ucapan terima kasih.

Sebelum menikah dengan Catherine Wilson, diketahui Idham Mase pernah bertunangan dengan aktris Shinta Bachir pada 8 September 2018. Namun, momen indah itu tidak berlangsung lama karena beberapa hari setelah itu Shinta Bachir memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungannya alias batal menikah dengan Idham.

Sementara, Catherine Wilson pernah menikah dengan pengusaha peternakan dari Malang, Achmad Muchlas Arofat pada 2012. Rumah tangga keduanya tidak bertahan lama. Mereka memutuskan untuk berpisah setelah kurang dari satu tahun menikah. Tahun lalu, Catherine tersandung kasus narkoba dan divonis pidana penjara 7 bulan. Setelah keluar dari penjara, penampilan Catherine dipuji lebih segar.

Baca juga: Suka Makan Saat Jalani Hukuman, Penampilan Catherine Wilson Dinilai Lebih Segar

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.