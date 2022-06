Jenazah Eril Ditemukan, Nabila Ishma: Hati-hati di Jalan A

TEMPO.CO, Jakarta - Jenazah Eril ditemukan di Bendungan Engehalde Sungai Aare, Bern, Swiss pada Rabu pagi, 8 Juni 2022. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah bertolak ke Swiss kemarin pagi untuk menjemput putra sulungnya yang bernama lengkap Emmeril Kahn Mumtadz.

Kabar tersebut juga telah sampai ke pacar Eril, Nabila Ishma Nurhabibah. Beberapa saat setelah berita jenazah Eril ditemukan mulai tersebar ke publik kemarin malam, Nabila menuliskan pesan untuk mendiang kekasihnya. Nabila melengkapi pesan tersebut dengan foto selfie Eril.

"Hati hati di jalan yaa a, aku tunggu kamu di siniii," tuli Nabila Ishma diakhiri dengan emotikon hati berwarna merah, di Instagram Story pada Kamis malam, 9 Juni 2022. Dalam foto tersebut, Eril tersenyum ke arah kamera dan di belakangnya terlihat pemandangan pegunungan yang indah.

Jenazah Eril ditemukan setelah 14 hari proses pencarian, di Bendungan Engehalde yang berjarak sekitar 6 kilometer ke arah Utara dari titik dinyatakan hilang. Setelah sorang pria pejalan kaki melaporkan ada sosok tubuh yang mengambang di permukaan, polisi langsung mengidentifikasi jasad tersebut.

"Alhamdulilah Allahu Akbar! DNA sudah dinyatakan sama dengan saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un..." tulis istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, ibu kandung Eril, di Instagram Story pada Kamis, 9 Juni 2022.

Rencananya Ridwan Kamil akan pulang bersama jenazah Eril pada Minggu, 12 Juni 2022 dan dimakamkan satu hari setelahnya. Ridwan Kamil yang memandikan jenazah Eril bersaksi bahwa putranya ditemukan dalam kondisi utuh dan wangi daun eucalyptus. "Walau sudah lewat 14 hari, jasadnya masih utuh, lengkap tidak kurang satu apapun, wajah rapih, menengok ke kanan dan saya bersaksi, jasad Eril, wangi seperti wangi daun eucalyptus," tulis Ridwan Kamil di Instagram pada Jumat, 10 Juni 2022.

Serupa dengan Atalia yang menanti kepulangan jenazah Eril ke Indonesia, Nabila Ishma mengaku sudah ikhlas. "Aku sayang kamu ril. Tapi sekarang juga aku belajar untuk menyayangi kamu karena Allah. Jadi aku ikhlas apapun rencana Allah untuk mu dan untuk aku. I love you ril, you wil always have a place in my heart. You’re gonna live forever in me (Aku mencintaimu ril, kamu akan selalu memiliki tempat di hatiku. Kamu akan hidup selamanya di dalam diriku)," tulis Nabila di Instagram pada Sabtu, 4 Juni 2022.

