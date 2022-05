Ultah Seperempat Abad, Puput Nastiti Devi Pamer Bunga dan Kartu Cinta dari Ahok

TEMPO.CO, Jakarta - Puput Nastiti Devi, istri Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hari ini merayakan ulang tahunnya ke-25. Pagi-pagi, ia sudah mendapatkan dua buket bunga yang dia pamerkan di Instagram Storynya, Ahad, 15 Mei 2022. Salah satunya, buket bunga dari suami tercinta.

"Happy birthday, my lovely wife. I love you. Your husband, BTP," demikian tulisan yang tertera pada kartu ucapan dari penjual bunga, sesuai permintaan Ahok untuk istrinya. Puput lalu membalasnya dengan kalimat, "@basukibtp Love You so much."

Ahok selalu mengirimkan buket bunga mawar untuk istrinya. Tampaknya, mawar adalah bunga favorit Puput, yang dulu pernah berdinas di kepolisian dan menjadi ajudan Veronica Tan, mantan istri Ahok.

Saat merayakan ulang tahunnya ke-23, untaian bunga mawar juga dikirimkan Ahok untuk istrinya. Di kesempatan itu, ia mengungkapkan rasa cintanya kepada Puput yang dinikahinya pada 29 Januari 2019, lima setelah bebas dari penjara.

"Saya bersyukur memiliki kamu yang penuh suka cita dan peduli kepada saya, Mama, Yosafat, dan keluarga," tulisnya untuk melengkapi unggahan fotonya yang menunjukkan ia dengan menggendong Yosafat Abimanyu Purnama menempelkan pipinya ke kepala istrinya.

Puput Nastiti Devi mengunggah kartu ucapan cinta dan selamat ulang tahun untuknya dari sang suamo, Basuki Tjahaja Purnama. Foto: Instagram @btpnd.

Setahun kemudian, cinta Ahok yang terlihat amat besar kepada Puput diungkapkan lagi. Ia selalu menggunakan momen ulang tahun Puput untuk mengungkapkan terima kasihnya. Menurut dia, Puput memang jodoh terbaik yang dikirimkan Tuhan kepadanya.

"Untuk Bunda Yosafat. Selamat ulang tahun. Terima kasih telah menjadi istriku, penolongku, dan juga sahabatku dalam pelayanan hidup di dunia ini. Roh Allah, roh Kudus telah menyatukan hati dan pikiran untuk jadikan Yesus seabagi Tuhan, Allah kita dan keluarga. Bunda adalah perempuan yang bijak yang mendirikan rumahnya. Tuhan memakai Bunda menjadi penolongku, pendampingku untuk memuliakan Allah Israel di dalam hidup keluarga BTPND," tulis Ahok, setahun lalu.

Basuki Tjahaja Purnama dan Puput Nastiti Devi dikabarkan makin dekat justru setelah berada di tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua. Puput selalu mengiriminya makanan untuk kekasihnya. Mak comblang Ahok dengan Puput adalah Djarot Saiful Hidayat, mantan wakilnya kala Basuki menjadi Gubernur DKI Jakarta.

