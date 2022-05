Kang Soo Yeon Meninggal Usai Alami Pendarahan Otak dan Tak Sadarkan Diri 3 Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Kang Soo Yeon menghembuskan napas terkahir pada Sabtu, 7 Mei 2022 di rumah sakit pukul 15.00 waktu Korea Selatan. Sebelum meninggal, Kang Soo Yeon tidak sadarkan diri selama tiga hari dan didiagnosis mengalami pendarahan otak.

Kang Soo Yeon meninggal di hadapan keluarganya di Rumah Sakit Gangnam Severance. Rencananya, Kang Soo Yeon akan dimakamkan di Samsung Medical Center pada Rabu, 11 Mei 2022. Perwakilan dari industri film akan segera mengorganisir sebuah komite pemakaman yang dipimpin oleh Kim Dong Ho, mantan ketua dewan Busan International Film Festival (BIFF).

Aktris berusia 55 tahun ini dilarikan ke rumah sakit setelah ditemukan tak sadarkan diri dengan kondisi henti jantung di kediamannya di Gangnam, Seoul pada Kamis, 5 Mei 2022 sekitar pukul 17.48 waktu Korea Selatan. Setelah diperiksa oleh dokter, Kang Soo Yeon dinyatakan mengalami pendarahan otak. "Aktris Kang Su Yeon saat ini menerima perawatan di rumah sakit karena pendarahan otak," kata perwakilan dari pihak Kang Su Yeon pada Jumat, 6 Mei 2022.

Kang Soo Yeon dijadwalkan untuk menjalani operasi darurat segera setelah dirawat di rumah sakit. Diketahui bahwa operasi akan diputuskan setelah memantau kondisinya. Kemarin, Kim Dong Ho mengatakan bahwa Kang Soo Yeon langsung dipindahkan dari ruang gawat darurat ke unit perawatan intensif pada hari yang sama. "Dia belum sadar kembali, dan keluarga tampaknya belum dapat memutuskan apakah akan menjalani operasi atau tidak," kata Kim Dong Ho.

Kang Soo Yeon memulai debutnya sebagai aktris cilik. Ia memberikan kontribusi besar bagi sejarah film Korea Selatan dengan memenangkan Penghargaan Aktris Terbaik di Festival Film Venesia (1987) untuk perannya dalam film Sister dan Penghargaan Aktris Terbaik di Festival Film Moskow (1989) untuk perannya dalam film Azeaze Barrage.

Kang Soo Yeon juga tampil dalam berbagai karya seperti The Road to Racetrack (1991), Blue in You (1993), dan Rainbow Trout (2000). Dari 2015 hingga 2017, ia juga menjabat sebagai direktur eksekutif Festival Film Internasional Busan. Kang Soo Yeon baru-baru ini menyelesaikan syuting untuk film baru Jung-E. Bergenre sci-fi, film tersebut akan dirilis di Netflix pada paruh kedua tahun ini.

