Pasha Lee, Aktor Ukraina yang Meninggal Saat Bela Negara dari Invasi Rusia

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Ukraina, Pasha Lee meninggal saat berjuang membela negaranya melawan tentara Rusia di Kota Irpin pada Minggu, 6 Maret 2022. Menurut laporan lokal, aktor berusia 33 tahun itu ditembak oleh pasukan Rusia yang menduduki kota di sebelah Kyiv.

Melansir dari Deadline pada Selasa, 8 Maret 2022, Pasha Lee telah bergabung dengan Pasukan Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina sejak pekan lalu untuk membela negara asalnya selama invasi yang sedang berlangsung. Terakhir kali, Pasha Lee mengunggah foto di Instagram pribadinya pada Sabtu, 5 Maret 2022.

“Selama 48 jam terakhir ada kesempatan untuk duduk dan mengambil gambar bagaimana kami dibom, dan kami tersenyum karena kami akan mengatur dan semuanya akan menjadi UKRAINE, KAMI SEDANG BEKERJA!!!" tulis Pasha Lee dalam keterangan foto.

Presiden Persatuan Jurnalis Nasional Ukraina, Sergiy Tomilenko telah mengkonfirmasi kabar meninggalnya Pasha Lee melalui unggahan di Facebook. "Asosiasi Jurnalis Nasional Ukraina menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga dan orang-orang terkasihnya," tulisnya, dikutip dari Daily Post.

The Associated Press melaporkan bahwa pada Minggu, 6 Maret 2022, penembakan Rusia berlanjut di pinggiran Kyiv, termasuk Irpin, yang telah terputus dari listrik, air dan pemanas selama tiga hari. Sedikitnya empat warga sipil tewas dalam penembakan di dekat jembatan Irpin ketika mereka berusaha melarikan diri dari pertempuran.

Pasha Lee menjadi terkenal sebagai bintang film komedi Meeting of Classmates (2019) dan film aksi olahraga The Fight Rules (2017), sementara ia juga menjadi presenter di saluran DOM di Ukraina. Pasha Lee juga menjadi pengisi suara di berbagai film seperti The Lion King dan The Hobbit.

