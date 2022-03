Demam King Kong Sejak Pertama Tayang di New York 89 Tahun Lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2 Maret 1933, produksi film King Kong pertama kali yang dibintangi oleh Fay Wray, ditayangkan perdana di New York. Sejak kemunculannya pertama kali pada 1993, karakter King Kong telah muncul di banyak film, berbagai acara televisi, video game, hingga buku. King Kong menjadi salah satu monster film dari Amerika yang kemudian terkenal di seluruh dunia.

Mengutip laman On This Day, awalnya, karakter King Kong dikembangkan oleh Merian C. Cooper. Ia terinspirasi dari buku-buku fauna Afrika sejak masa kecilnya. Namun pada awalnya, beberapa kali para eksekutif studio film menolak idenya, hingga akhirnya ia hampir putus asa.

Suatu waktu, Cooper terkesan dengan efek stop-motion yang digunakan pada beberapa film. Akhirnya, ia meminta Edgar Wallace untuk membuat skenario berdasarkan idenya. Sejumlah model karakter King Kong pun juga mulai dibuat. Karakter King Kong dibuat dengan karet busa, lateks, dan bulu kelinci. Pembuatan film King Kong perdana itu menggabungkan live-action dengan stop-motion.

Setelah tayang perdana di New York pada 2 Maret 29 tahun silam, film ini rilis dan sukses menggaet banyak penggemar. Penayangannya laku keras hingga 7 April 1993 dan mulai banyak ulasan tentang film King Kong. Banyak yang memuji efek khusus dan aksi stop-motion yang digunakan dalam film saat itu.

Melansir CBR, sejak saat itu, film King Kong diproduksi ulang dalam generasi yang berbeda. Film pertama King Kong rilis tahun 1993 dibintangi oleh Fay Wray, kedua, film King Kong pada 1976 dibintangi oleh Jeff Bridges, film ketiga (2005) syuting di Pulau Mursala, Tapanuli Tengah dan dibintangi Adrien Brody. Terakhir berjudul Kong: Skull Island (2017).

RISMA DAMAYANTI

Baca: Ratusan Ribu Orang Saksikan Debut King Kong

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.