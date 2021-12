Belva Devara dan Sabrina Anggraini Resmi Bertunangan, #RuangBucin Jadi Kenyataan

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Ruangguru Belva Devara resmi bertunangan dengan Sabrina Anggraini pada Sabtu, 18 Desember 2021. Digelar di Hotel Raffles Jakarta, acara pertunangan dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak.

"Resmi bertunangan di depan keluarga kami!!!" tulis Belva di Instagram pada Minggu, 19 Desember 2021.

Belva mengunggah fotonya bersama Sabrina saat hari pertunangan kemarin. Belva mengenakan kemeja senada dengan kebaya modern yang dikenakan Sabrina. Tidak hanya dihiasi bunga-bunga, latar foto mereka juga dilengkapi dengan lampu bertuliskan #RuangBucin. "#ruangbucin semakin nyata @sabrinaanggraini," tulis Belva.

Pria bernama lengkap Adamas Belva Syah Devara ini mengaku bahagia dan mengatakan pertunangannya kemarin adalah salah satu hari terbaik dalam hidupnya. "Salah satu hari terbaik dalam hidupku," tulis Belva di Instagram Story.

Sabrina Anggraini juga mengunggah foto serupa di halaman Instagramnya lengkap dengan tagar #ruangbucin. "Resmi bertunangan!!!! #ruangbucin menjadi kenyataan," tulis Sabrina.

Putri Indonesia Riau 2019 ini mengaku perasaannya campur aduk selama acara kemarin. "Satu hari yang penuh perasaan yang campur aduk banget. Mulai dari deg-degan, bahagia, bersyukur, semua jadi satu," tulis Sabrina.

Kabar pertunangan ini disambut bahagia oleh rekan-rekan Belva dan Sabrina. "Ulalala," tulis Iman Usman, sahabat Belva yang juga merupakan pendiri Ruangguru. "Selamat Bina dan @belvadevara ku jadi ikut terbucin-bucin nih, semoga dipermudah segala urusannya menuju hari H. Amin Ya Allah," tulis Artika Sari Devi. "Selamat untuk kalian berdua @sabrinaanggraini @belvadevara And yes my brother did a very good job with the attite @suryaabduh #RuangBuCin sih petjah," tulis Didiet Maulana.

Menandai dua tahun momen perjalanan cintanya pada Oktober lalu, Belva melamar Sabrina di depan gedung Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat, tempat keduanya menimba ilmu. Belva melamar Sabrina dengan berpura-pura melakukan sesi foto bersama. Belva berlutut sambil membawa cincin dan Sabrina menerima lamarannya.

Belva dan Sabrina mulai berpacaran sejak 4 Oktober 2019. Saat itu, Belva nekat menyusul Sabrina yang sedang jalan-jalan bersama temannya ke Tokyo. “Gw nekat nyamperin aja. Kalau waktu itu enggak pergi, kayanya ceritanya enggak akan sampai saat ini,” tulis Belva di Instagram pada Senin, 4 Oktober 2021.

Belva Devara dikenal sebagai pendiri aplikasi belajar Ruangguru. Mantan staf khusus milenial Presiden Jokowi ini pernah meraih penghargaan sebagai alumni terbaik di Harvard Kennedy School, salah satu Perguruan Tinggi di Universitas Harvard tahun 2020. Sementara Sabrina Anggraini saat ini tercatat sebagai mahasiswi di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat, jurusan System Design and Management. Sabrina juga tercatat sebagai CEO dan co-founder Natuno Lab, perusahaan desain user experience.

Baca juga: Ungkap Momen Pertemuan Pertama dengan Sabrina Anggraini, Belva Devara: Nekat Aja



Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.