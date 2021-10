Pura-pura Photoshoot, Cara Romantis Belva Devara Melamar Sabrina Anggraini

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Ruangguru, Belva Devara melamar kekasihnya, Sabrina Anggraini. Belva melamar Sabrina dengan cara yang tak tak biasa, yaitu dengan berpura-pura melakukan sesi foto bersama di depan gedung Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat, tempat keduanya menimba ilmu.

“Jangan bilang-bilang dulu ke dia yah. Momen terdeg-degan,” tulis Belva melengapi keterangan unggahannya di Instagram pada Senin, 4 Oktober 2021. Belva mengunggah foto saat sedang memeluk Sabrina yang posisinya membelakangi kamera. Ia memamerkan cincin yang akan diberikan kepada kekasihnya seraya menaruh satu jari di bibirnya.

Unggahan lain, video yang memperlihatkan bagaimana Belva meminta kepada sang fotografer untuk memegang cincinya sebelum berganti pose. Pada unggahan berikutnya, Belva berlutut di hadapan Sabrina sambil memberikan cincin yang sebelumnya telah disiapkan. Sabrina terlihat terkejut dan menutupi wajahnya. "So will you marry me? @sabrinaanggraini," tulis Belva.

Menjawab pertanyaan Belva, Sabrina mengunggah foto serupa di akun Instagram pribadinya beberapa menit lalu. "I said yes. Bener-bener kirain lagi mau photoshoot buat foto professional, makanya pake baju rapih. Tapi fotografernya sekalian ngarahin buat foto-foto berdua juga. Ikut-ikutan aja karena ya bagus juga buat stok foto, ternyata... The most memorable day of life," tulis Sabrina pada keterangan foto.

Sebelumnya Belva membuat unggahan berturut-turut tentang perjalanan cintanya bersama Sabrina. Di setiap unggahan, Belva hanya menuliskan keterangan singkat yang jika dirangkai akan membentuk kalimat, “You are one of a kind. So will you....” Banyak netizen yang menduga unggahan selanjutnya akan diberi keterangan, “marry me.” Dan memang benar, Belva berencana melamar kekasihnya.

"Congraaaats! So happy for you both!!! Kalo yang kaya gini, jangan ambi-ambi napa. Susah ngejarnya," tulis Iman Usman, sahabat Belva yang juga merupakan pendiri Ruangguru. "Ah gemes banget sih,” tulis Meisya Siregar. "Whoaaaaa congrats," tulis Rossa.

Belva Devara dikenal sebagai pendiri aplikasi belajar Ruangguru. Mantan staf khusus milenial Presiden Jokowi ini pernah meraih penghargaan sebagai alumni terbaik di Harvard Kennedy School, salah satu Perguruan Tinggi di Universitas Harvard tahun 2020. Sementara Sabrina Anggraini yang merupakan Putri Indonesia Riau 2019 saat ini tercatat sebagai mahasiswi di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat, jurusan System Design and Management. Sabrina juga tercatat sebagai CEO dan co-founder Natuno Lab, perusahaan desain user experience.

DEWI RETNO

