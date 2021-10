Ungkap Momen Pertemuan Pertama dengan Sabrina Anggraini, Belva Devara: Nekat Aja

TEMPO.CO, Jakarta - Belva Devara mengenang kembali pertemuan dengan tunangannya, Sabrina Anggraini. Belva ingat, mereka pertama kali sepakat menjadi kekasih pada 4 Oktober 2019. Saat itu, Belva nekat menyusul Sabrina yang sedang jalan-jalan bersama temannya ke Tokyo.

“Gw nekat nyamperin aja. Kalau waktu itu enggak pergi, kayanya ceritanya enggak akan sampai saat ini,” tulis Belva di Instagram pada Senin 4 Oktober 2021. Belva mengunggah fotonya berdua dengan Sabrina yang dilakukan usai ia melamar kekasihnya.

Menandai dua tahun momen perjalanan cintanya, Belva melamar Sabrina menjadi istrinya. Cara Belva melamar dengan berpura-pura melakukan sesi foto di lapangan kampus mereka Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Pria yang bernama lengkap Adamas Belva Syah Devara ini mengungkapkan saat ia melamar banyak orang yang sedang berkegiatan di taman itu. Ia sempat merasa malu karena orang-orang di sana memerhatikan mereka. “Mereka senyum-senyum sepanjang photoshoot. Tapi di akhir pada tepuk tangan,” tulis CEO aplikasi belajar Ruangguru ini.

Sementara Sabrina Anggraini, tidak tahu apa yang akan Belva lakukan saat itu. Ajakan Belva untuk melakukan sesi foto disambut baik oleh Sabrina tanpa berpikir lain. “Sekalian bilang pakai baju bagus aja sekalian buat profile picture linkedin, lalu percaya dong! Jadilah bersekongkol dengan fotografer untuk pose-pose sangat spesifik dan akhirnya propose,” tulisnya lagi.

Sabrina sendiri mengakui kalau ia memang benar-benar tidak tahu rencana Belva. Melalui Instagramnya, Sabrina ikut membagikan momen lamaran yang terjadi di depan kampus impiannya itu. “Masih enggak habis pikir @belvadevara bisa kepikirannya di depan dome MIT, mana aku bisa-bisanya enggak curigaaa sama skenarionya. Setiap minggu pasti lewatin tempat ini karena kelas... Now I can never look at this place the same way again,” tulis mantan peserta Putri Indonesia 2019 ini.

Meski sudah melamar Sabrina, Belva mengaku belum tahu kapan akan menikah. Ia sendiri ingin secepatnya menikah. “Belum kepikiran mau gimana. Apakah ada vendor-vendor yang berniat membantu?” tulisnya.

Unggahan Belva ini mendapat balasan komentar dari netizen dan rekan-rekannya. “Kak, saran netizen: kalau nanti foto, boleh enggak dompet nan tebal itu dititipin ke siapa dulu gitu?” tulis Iman Usman yang juga merupakan pendiri Ruangguru. “Belvaaa! Congratssss.. ini pasangan yang spertinya too cool to be true,” tulis Tyas Nastiti. “Congratulations! Doa terbaik senantiasa mengiringi,” tulis Gloria Jessica.

Belva Devara dikenal sebagai pendiri aplikasi belajar Ruangguru. Mantan staf khusus milenial Presiden Jokowi ini pernah meraih penghargaan sebagai alumni terbaik di Harvard Kennedy School, salah satu Perguruan Tinggi di Universitas Harvard tahun 2020. Sementara Sabrina Anggraini yang merupakan Putri Indonesia Riau 2019 saat ini tercatat sebagai mahasiswi di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat, jurusan System Design and Management. Sabrina juga tercatat sebagai CEO dan co-founder Natuno Lab, perusahaan desain user experience.

DEWI RETNO

