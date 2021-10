Anak Shah Rukh Khan, Aryan Khan Ditangkap Polisi Diduga karena Kasus Narkoba

TEMPO.CO, Jakarta - Aryan Khan, putra dari aktor India ternama Shah Rukh Khan ditangkap oleh Biro Pengendalian Narkotika (NCB). Penangkapan ini terjadi saat NCB melakukan penggerebekan sebuah pesta di kapal pesiar pada Sabtu, 2 Oktober 2021. Ada tujuh orang lainnya yang ikut ditangkap bersama Aryan.

Seperti dilansir dari Times of India, Senin, 4 Oktober 2021, nama-nama yang ditangkap selain Aryan antara lain, aktor Arbaaz Merchant dan Munmun Dhamecha, putri dari pebisnis Madhya Pradesh. Kemudian ada Nupur Sarika, Ismeet Singh, Mohak Jaswal, Vikrant Chhoker, dan Gomit Chopra. Aryan dan teman-temannya ditangkap karena diduga mengkonsumsi narkoba.

Cordelia Cruises, kapal pesiar tempat mereka berpesta meninggalkan Mumbai pada Sabtu malam setelah penangkapan dilakukan NCB. NCB mengklaim telah membawa barang bukti berupa 13 gram kokain, 21 gram ganja, 22 pil MDM dan 5 gram mephedrone. Seorang petugas mengatakan, Aryan dianggap melanggar undang-undang narkotik dengan ancaman hukuman maksimal satu tahun atau denda 20 ribu Rupee (setara dengan Rp 385 juta).

Penangkapan Aryan ini dikomentari oleh aktor Suniel Shetty, sahabat Shah Rukh Khan. Shetty meminta kepada media dan penggemar untuk memberikan ruang bagi Aryan. “Kenyataannya adalah, kalau ada penggerebekan banyak orang dibawa. Kita berasumsi anak ini mengkonsumsi sesuatu, atau telah melakukan sesuatu. Penyidikan sedang berjalan, mari kita berikan anak itu ruang,” ujarnya seperti dilansir The Indian Express pada Ahad, 3 Oktober 2021.

Shetty menilai jika terjadi sesuatu di dunia hiburan, maka media langsung membuat asumsi. Ia meminta agar Aryan diberi kesempatan. “Tunggu laporan yang benar keluar, dia masih anak-anak, mengurus dia adalah tanggung jawab kita,” ujar Shetty.

Aktris Suchitra Krishnamurthy, lawan main Shah Rukh Khan juga menanggapi penangkapan Khan. Bagi Suchitra, sungguh berat bagi orang tua yang melihat anaknya tertekan. “Doa untuk semua. Untuk mereka yang menjadikan #Bollywood target, ingat semua penggerebekan #NCB pada bintang film? Ya, tidak ada yang ditemukan dan tidak terbukti. Itu adalah harga sebuah ketenaran,” cuit Suchitra.

Aryan Khan adalah anak tertua dari Shah Rukh Khan dan Gauri Khan yang berprofesi sebagai desainer. Ia memiliki satu adik perempuan dan satu adik laki-laki. Aryan Khan baru saja lulus dari University of Southern California di mana ia mengambil jurusan ilmu perfilman. Sementara, adiknya juga belajar film di New York University's Tisch School of the Arts.

Shah Rukh Khan baru-baru ini mengatakan putra sulungnya tidak memiliki ketertarikan menjadi aktor. Aryan Khan selalu ingin menjadi seorang pembuat film. “Dia terlihat tampan, tinggi dan ok. Tapi aku pikir ia tidak merasa dan menyadari itu. Tapi dia penulis yang bagus,” ujar Shah Rukh Khan saat menjadi tamu di acara David Letterman, seperti dilansir Hindustan Times, 28 September 2021.

DEWI RETNO

