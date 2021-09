HUT Ke-60 Andy Lau, Macan Perfilman Hong Kong Punya Banyak Nama

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 27 September merupakan tanggal aktor Hong Kong ternama Andy Lau. Tidak hanya sebagai aktor, lelaki kelahiran 1961 ini juga aktif berkarya sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu, serta menjadi produser film di Hong Kong.

Melansir dari allfamous.org sejak pertengahan 1980-an, Andy Lau berhasil mengukir namanya menjadi salah satu aktor paling sukses di Hong Kong. Selain menjadi penyanyi kondang, lebih dari 160 judul film telah dibintangi oleh pria kelahiran Tai Po, Hong Kong.

Berkarir sejak tahun 1981 sampai sekarang, beragam pencapain telah diperoleh Andy, diantaranya:

Tahun 1990-an, dinobatkan sebagai salah satu dari Empat Raja Cantopop oleh media. Dinobatkan sebagai "Empat Macan" di antara Lima Macan TVB selama 1980-an Memenangi 292 penghargaan hingga April 2000. Mendapatkan Penghargaan Film Hong Kong untuk kategori Aktor Terbaik sebanyak tiga kali. Memperoleh Penghargaan Golden Horse untuk nominasi Aktor Terbaik sebenyak dua kali. Membintangi film Infernal Affairs III dan House of Flying Daggers. Menjadi Aktor Box Office teratas Hong Kong dari tahun 1985 hingga tahun 2005. Memenangkan hampir 300 penghargaan untuk music. Lebih dari selusin penghargaan film telah diraih. Menjadi satu diantara dua penyanyi paling populer di Hong Kong. Memiliki segudang profesi, seperti Sinematografer, Presenter film, Artis, Produser film Hong Kong dan Asia, serta menjadi Sutradara. Dinobatkan sebagai Sutradara Terbaik di Hong Kong Film Awards, Golden Bauhinia Awards, dan Golden Horse Awards untuk karyanya di Infernal Affairs pada tahun 2002.

Sebelum seterkenal sekarang, Andy pernah ditawarkan mendaftar untuk pelajaran akting oleh stasiun Televisi Siaran Terbatas Hong Kong. Kemudian disana ia mendapat peran utama dalam serial The Emissary tahun 1982.

Pria berkebangsaan Hong Kong ini ternyata memiliki banyak nama lain, seperti Wah Zai, Lau Wah, Wah Dee, Ngau Wah, dan Hui Guo (Dharma name). Pada masa sekolah menengah, Andy pernah menempuh pendidikan di Ho Lap College. Setelah lulus, ia kemudian mulai bekerja di Shaw Brothers Studios dan memulai debutnya sebagai sinematografer di Legendary Weapons of China tahun 1982.

Lelaki yang kini berusia 60 tahun ini memulai karirnya sebagai sinematografer untuk pembuat film seperti Ringo Lam, Wong Jing dan Wong Kar-wai pada tahun 1980-an. Kemudian ia lanjut mengembangkan sayapnya ke arah film yang lebih sukses seperti seri Young and Dangerous dan trilogi Infernal Affairs. Pada tahun 1990-an, ayah satu anak ini memutuskan menjadi sutradara dan produser film untuk memiliki lebih banyak kebebasan berkreasi.

Tidak hanya di negara asalnya, Andy juga membuat film di Cina, Korea dan Amerika Serikat. Produktifitasnya sebagai sutradara dan produser film dibuktikan dengan telah dibuatnya film dalam berbagai genre. Seri film Young and Dangerous, trilogi Infernal Affairs, dan Revenge of the Green Dragon adalah deretan film yang paling terkenal di Barat untuk film aksi dan kejahatan

Pada 2008, Andy menikah dengan seorang wanita bernama Carol Chu yang merupakan pacar lamanya. Andy dan istri sudah dikaruniai seorang putri yang mereka beri nama Hannah.

PUSPITA AMANDA SARI

Baca: Kisah Andy Lau Membantu teman Aktor yang Nyaris Bangkrut