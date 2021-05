Rekomendasi 5 Versi Film Tentang John F Kennedy Presiden Amerika Serikat

TEMPO.CO, Jakarta - Film tentang John F Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35 ini sudah banyak dibuat. JFK yang lahir bertepatan dengan hari ini, 29 Mei 1917 dan tewas terbunuh dengan tembakan di kepala pada 22 November 1963. Produser dan sutradara film rupanya amat berminat untuk mengangkat kisah JFK dari berbagai sisi ke layar lebar.

Berikut ini film tentang John F Kennedy, dilansir dari berbagai sumber.

1. JFK (1991)

JFK merupakan sebuah film bergenre thriller hukum-konspirasi sejarah Amerika yang disutradarai oleh Oliver Stone. Film tersebut mengangkat kisah penelitian peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terjadinya pembunuhan Presiden John F. Kennedy dan kemudian menyoroti kesaksian mantan jaksa agung distrik New Orleans Jim Garrison yang diperankan oleh Kevin Costner.

Film JFK ini berdasarkan dibuat On the Trail of the Assassins yang ditulis oleh Jim Garrison, dan Crossfire: The Plot That Killed Kennedy oleh Jim Marrs. Selain Kevin Costner, film ini juga dibintangi Kevin Bacon, Tommy Lee Jones, Laurie Metcalf, Gary Oldman, Michael Rooker, Jay O. Sanders dan Sissy Spacek.

2. ThirteenDays

Film ini mengisahkan tentang Krisis Rudal Kuba 1962 di masa pemerintahan Presiden John Fitzgerald Kennedy, Thirteen Days merupakan film bergenre thriller politik sejarah Amerika yang tayang pada 2000 dan disutradarai oleh Roger Donaldson.

Kisah ini diambil dari sudut pandang kepemimpinan politik Amerika Serikat, asisten top Gedung Putih Kenneth P. O’Donnell yang dimainkan oleh Roger Donaldson. Berdasarkan rekaman John Fitzgerald Kennedy: Di Dalam Gedung Putih Selama Krisis Rudal Kuba Oleh Ernest R. May dan Philip D. Zelikow. Film ini dibintangi Kevin Costner, Bruce Greenwood, Steven Culp dan Dylan Baker.

3. An American Affair (2009)

An American Affair, juga dikenal sebagai Boy of Pigs, sebuah film drama serial independen Amerika 2008 yang disutradarai oleh William Olsson dan dibintangi oleh Gretchen Mol, James Rebhorn, Noah Wyle, Perrey Reeves, Mark Pellegrino, dan Cameron Bright. Film ini dirilis secara teatrikal oleh Screen Media Films pada 27 Februari 2009.

Film ini mengisahkan tentang kejadian pada 1963, seorang remaja muda, Adam Stafford, diperankan oleh Cameron Bright menjadi saksi mata perselingkuhan JFK dengan tetangganya Catherine, diperankan Gretchen Mol. Catherine menyimpan buku harian berisi rahasia John Fitzgerald Kennedy yang kemudian diambil secara diam-diam oleh Adam Stafford. Buku harian tersebut sampai di tangan CIA dan isinya tentang ancaman revolusioner dari Fidel Castro, pemimpin Kuba. Isi buku harian inilah yang diduga menjadi penyebab pembunuhan John F Kennedy oleh CIA.

Dibintangi oleh, Gretchen Mol, James Rebhorn, Noah Wyle, Perrey Reeves, Mark Pellegrino dan Cameron Bright.

4. Killing Kennedy (2013)

Killing Kennedy merupakan sebuah film televisi Amerika tahun 2013, yang berdasarkan pada buku non-fiksi dengan judul sama karya Bill O’Reilly dan Martin Dugard yang terbit 2012. Killing Kennedy dibintangi oleh Rob Lowe, Will Rothhaar, Ginnifer Goodwin, dan Michelle Trachtenberg. Film ini mendramatisasi masa kepresidenan dan pembunuhan John F Kennedy, serta mengambil sisi kehidupan Lee Harvey Oswald di tahun menjelang pembunuhan presiden. Diperankan oleh Rob Lowe, Will Rothhaar, Ginnifer Goodwin dan Michelle Trachtenberg.

5. Jackie (2016)

Film Jackie dibuat berdasarkan kisah nyata kehidupan Jacqueline Kennedy Onassis atau Jackie Kennedy, istri Presiden Amerika Serikat John F Kennedy. Tayang perdana di Festival Film Venesia pada 7 September 2016 dan dirilis di Amerika Serikat tiga bulan setelahnya, 2 Desember 2016. Disutradarai oleh Pablo Larraín dan diproduseri oleh Darren Aronofsky, Scott Franklin, Juan de Dios Larraín dan Mickey Liddell. Dibintangi oleh Natalie Portman, Greta Gerwig, Peter Sarsgaard, Max Casella, Beth Grant, Billy Crudup, Richard E. Grant dan John Hurt. Film yang mendapat review positif dari kritikus film ini menceritakan peristiwa seminggu setelah kematian John F Kennedy, yang diperankan oleh Caspar Phillipson. Jackie, panggilan Jacqueline Kennedy, diperankan Natalia Portman.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

