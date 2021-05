Tengku Zulkarnain Meninggal, Ahmad Dhani Ingat Pernah Ditengok di LP Cipinang

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI Tengku Zulkarnain meninggal pada Senin, 10 Mei 2021. Kabar ini membuat suasana duka di kalangan selebritas semakin terasa. Sebab pada hari yang sama, komedian Sapri Pantun juga berpulang.

Sejumlah selebriti mengungkapkan kehilangan terhadapa sosok ulama yang akrab disapa Tengku Zul ini. MusikusAhmad Dhani mengunggah foto saat Tengku Zulkarnain menengoknya di Lembaga Pemasyarakatan atau LP Cipinang.

"Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un untuk Almarhum Ustadz Teuku Zulkarnain. InsyaaAllah husnul khotimah. Selamat jalan pejuang Islam. Semoga Allah memberikan tempat paling mulia bersama kekasih Allah, Muhammad SAW. Aamiin ya Allah," tulis Ahmad Dhani di Instagramnya pada Selasa, 11 Mei 2021.

Aktor Teuku Wisnu juga mengunggah foto Tengku Zulkarnain sambil mendoakan dan mengucapkan terima kasih atas ilmu yang selama ini diberikan kepadanya.

"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semenit setelah adzan magrib berkumandang, Ustadz Tengku Zulkarnain Rahimahullah meninggal dunia. Allahummagh firlahu war hamhu wa ‘aafiihi wa’fu’anhu. Selamat jalan Ustadz Teuku Zulkarnain, semoga mendapat tempat terbaik di sisi Allah Ta'ala. Terima kasih atas ilmu dan nasihat yang diberikan kepada kami semua," tulis suami Shireen Sungkar di Instagram pada Senin, 10 Mei 2021.

Aktris Ayu Azhari mengunggah video singkat kenangan bersama Tengku Zulkarnain saat menyanyi sambil bermain gitar. "Selamat jalan Ustaz. Allahummaghfirlahu warhamhu wa ‘aafihi wa’fu ‘anhu. We love you but Allah loves you more," tulis Ayu Azhari di Instagram pada Senin, 10 Mei 2021.

Sedangkan Arie Untung memilih mengkolase foto Tengku Zulkarnain dan komedian Sapri Pantun. Suami Fenita Arie ini menyebut Teuku Zulkarnain dan Sapri Pantun memiliki kesamaan, yaitu sama-sama orang baik. Arie Untung tidak menyangka dua orang terdekatnya ini meninggal di waktu bersamaan dan secepat ini.

"Ya Allah di malam ganjil Ramadan ini semoga 'kabar baik' pengampunan dosa buat kedua orang baik ini. Semoga diterima segala amal baik keduanya. Aamiin," tulis Arie Untung di Instagram pada Senin, 10 Mei 2021.

Tengku Zulkarnain meninggal di Rumah Sakit Tabrani, Pekabaru, Riau, pada Senin 10 Mei 2021, setelah beberapa hari dirawat karena Covid-19. Pada hari yang sama, komedian Sapri Pantun meninggal di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug, Kota Tangerang, karena gangguan pada otak dan diabetes.

