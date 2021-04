Daniel Mananta Punya 'Kartini' yang Bikin Hidupnya Lebih Terang

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter Daniel Mananta memaknai Hari Kartini dengan cara yang unik. Daniel punya 'Kartini' yang benar-benar ada di sampingnya. Dialah istrinya, Viola Maria.

Daniel Mananta mengatakan Viola adalah Kartini dalam hidupnya. Mantan pembawa acara Indonesian Idol ini merasa Viola menjadi orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya. "Selamat hari Kartini. Well, in a way, Viola Maria adalah seorang Kartini di hidup gue. Setelah ketemu Viola, hidup gue berasa lebih terang!" tulis Daniel Mananta di Instagram pada Rabu, 21 April 2021.

Unggahan ini dilengkapi dengan foto Viola Maria yang mengenakan kebaya. Viola tampak anggun dengan sanggul dan riasan wajah sederhana. Daniel Mananta mendukung istrinya untuk menyuarakan aspirasi para perempuan lewat kanal YouTube The Powder Room Talk.

Daniel Mananta bersama istrinya, Viola Maria. Foto: Instagram

"Dan sekarang, dia sedang berusaha memberikan terang yang lebih kepada perempuan-perempuan Indonesia dan dunia, melalui Channel YouTube: @thepowderroomtalk," tulisnya. Melalui unggahan spesial untuk Viola ini, Daniel Mananta mengungkapkan rasa cintanya kepada perempuan asal Jerman tersebut.

Pria 39 tahun ini mengakui setiap hari rasa cintanya kepada Viola Maria terus bertambah meski sudah hampir satu dekade menikah. "Gue sangat mencintainya, dan jujur gue enggak pernah mengira kalo bisa semakin hari semakin jatuh cinta dengan seseorang seperti ini. Padahal sudah hampir 10 tahun nikah," tulisnya.

Mengetahui kalimat romantis itu, Viola membalasnya dengan tersipu malu. "Terima kasih banyak, sayangku. Ah...," tulis Viola di kolom komentar.

Daniel Mananta menikah dengan Viola Maria pada 2011. Pasangan ini dikaruniai dua anak bernama Mila Mananta dan Noam Mananta. Sebelumnya, Daniel Mananta enggan mengumbar kehidupan pribadinya ke publik. Namun tahun lalu, Daniel Mananta mulai mengunggah foto sang istri dan mulai terbuka tentang keluarga kecilnya.

