Presiden Jokowi Jadi Saksi Nikah Aurel Hermansyah, Prabowo ke Atta Halilintar

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menjadi saksi pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah.

Akad nikah berlangsung pada Sabtu siang, 3 April 2021 di Hotel Raffles, Jakarta Selatan. Acara yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi swsta RCTI ini juga akan dihadiri oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dan pendakwah Gus Miftah.

"Bapak Jokowi akan mejadi saksi dari pihak Aurel Hermansyah sedangkan Bapak Prabowo akan menjadi Saksi dari pihak Atta Halilintar, selain itu ketua MPR Bambang Soesatyo akan menjadi perwakilan keluarga Atta. Selain itu lebih istimewa lagi yang akan bertindak penghulu adalah Gus Miftah." tulis akun Instagram @gtvindonesia_news pada Jumat, 2 April 2021.

Orang tua dan adik-adik Atta Halilintar tidak bisa hadir karena masih berada di Malaysia yang menerapkan lockdown karena pandemi Covid-19. Dalam program Barista Atta Aurel Akad yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Ayu Dewi pukul 10.00 WIB di RCTI, Azriel Hermansyah mengungkapkan perasaan Aurel menjelang pernikahannya yang akan dihadiri oleh para petinggi negara.

Keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty berfoto bersama di acara lamaran Aurel dengan Atta Halilintar, Sabtu, 13 Maret 2021. Pasangan ini rencananya akan menikah pada awal April 2021. Instagram

"Sempat ngobrol juga, gara-gara ada Pak Presiden Jokowi dan Pak Probowo juga kan nanti, dia minta doa aja dari kamis," kata Azriel. Terlihat deretan kursi telah disiapkan di dalam ruang akad nikah beserta nama lengkap Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Malam sebelum akad nikah, Atta Halilintar sempat membagikan sambungan video bersama orang tua dan adik-adiknya. Gus Miftah menemani Atta untuk berlatih mengucapkan ijab kabul agar lancar.

"Aduh malam-malam abis aku video call sama mama papa aku, ini ada Gus Miftah mau ngajarin aku," kata Atta. "Kami mau simulasi akad nikahnya supaya besok bro Atta lancar," kata Gus Miftah. "Jangan sampai ada yang salah," kata Atta. "Yes, you can," kata Gus Miftah.

Prosesi menjelang pernikahan Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar dimulai dengan lamaran yang berlangsung pada Sabtu, 13 Maret 2021. Kemudian berlanjut dengan acara siraman, pengajian, hingga sesi foto pre-wedding. Dan puncaknya adalah akad nikah yang berlangsung hari ini, Sabtu, 3 April 2021.

