Krisdayanti Ultah, Jalan Berliku Ibu Aurel Sebagai Diva dan Anggota DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi kondang yang kini sebagai politisi, Krisdayanti atau akrab disapa KD, hari ini berulang tahun. Semua diawali sebagai pengisi suara di film anak-anak Megaloman saat berusia sembilan tahun, dan menyusul berbagai karir cemerlang lainnya.

Wanita kelahiran Batu, 24 Maret 1975 ini pernah mengikuti festival Asia Bagus, festival ajang pencarian bakat tingkat Asia bentukan Fuji Television pada tahun 1992 yang dilaksanakan di Singapura. Secara bertahap sebelum sampai pada Grand Final, KD menduduki Weekly Champion (juara mingguan), kemudian Monthly Champion (juara bulanan). Hingga akhirnya membawakan lagu berjudul "Learning from Love" ciptaan Yongky Soewarno dan Tengku Malinda, ia dinobatkan sebagai Grand Champion (juara umum) Asia Bagus musim pertama. Titik inilah, mengantar Krisdayanti meraihnya penghargaan FIDOF Awards pada tahun 1993 sebagai The Young Talented Artist pada festival Bucharest di Rumania.

Setelah menjadi pemenang di Ajang Asia Bagus, Krisdayanti dikontrak kerja sama dengan label Pony Canyon untuk tiga singel yang berjudul "Lost in the Storm", "Show Me the Way to Your Heart", dan "Cherish", dimuat pada album kompilasi The Best of Asia Bagus, rilis di Singapura dan Jepang. Sebelum memutuskan ikut Festival Asia Bagus, Krisdayanti di usia 12 tahun sudah merilis album bersama perusahaan rekaman kecil bernama Gembala Record, namun album solo berjudul “Biasa Saja” kurang diminati di pasaran.

Kemenangannya di festival Asia Bagus di Jepang pada 1992, membuat nama Krisdayanti kian melambung di industri musik. Ia kemudian bergabung dengan Warner Music Indonesia dan merilis album profesional perdananya bertajuk Terserah (1995).

Pada 22 Agustus 1996, Krisdayanti menikah dengan penyanyi asal Jember, Anang Hermansyah. Akhirnya berkolaborasi membuat album duet, salah satu kumpulan lagu-lagu dari album” Terserah” dan satu lagu baru berjudul "Kau dan Aku” menyambet penghargaan sebagai "Album Pop Terbaik" dan "Lagu Pop Terbaik" pada Anugerah Musik Indonesia tahun 1997.

Pada salah satu ajang penghargaan musik dari Malaysia, yakni Anugerah Industri Muzik 1999. Pada nominasi "Album Indonesia Terbaik" Krisdayanti berhasil memperoleh penghargaan tersebut. Di lain ajang penghargaan yang dilakukan oleh MTV Asia Tenggara, nominasi "Most Wanted Female Artist" dan "Most Wanted Indonesian Video" dianugerahkan kepada Kridayanti.

Dekade 2000-an, penyanyi yang sering menyabet penghargaan luar negeri itu salah satunya lagu “Makin Aku Cinta" juga dinobatkan sebagai "Lagu Terbaik" pada ajang Anugerah Planet Muzik 2002 di Singapura. Pada tahun ini juga karir gemilang menghampiri Krisdayanti disebut sebagai Diva Indonesia, dimulai dengan penggelaran konser tunggal perdana bertajuk Konser KD di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, 20 September 2001. Terkukuhnya label sebagai Diva Indonesia semakin terbukti dengan ikut sertanya Krisdayanti dalam konser bersama diva-diva Asia Tenggara pada konser musik bertajuk Diva SEA berlangsung di Istora Gelora Bung Karno turut hadir Vina Panduwinata dan Titi DJ sebagai perwakilan dari Indonesia pada 8 November 2001 lalu.

Dengan kisah perjalanan karir gemilang pada dunia tarik suara, dan sempat beku di dunia hiburan, kini Krisdayanti ambil jalan politik praktis. Hal itu dibuktikannya dengan tergabung di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Sebelumnya, pada pemilu 2014 ia hampir menjadi calon legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), namun akhirnya resmi maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Pemilu 2019 mewakili (PDI-P). Hasilnya ia terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur V. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemilihan umum legislatif untuk DPR RI yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur pada 14 Mei 2019 lalu, mengumpulkan 132.131 suara sah.

Sekarang Ibu Aurel Hermansyah, Azrial, Amora, Kellen itu menjadi anggota DPR. Melalui Rapat Paripurna, DPR menetapkan Anggota Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR periode 2019-2024, Krisdayanti masuk di Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan.

TIKA AYU