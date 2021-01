Artis TikTok, Candra Aditya Viral karena Bikin Kerumunan di Madiun

TEMPO.CO, Jakarta - Artis TikTok asal Boyolali, Candra Aditya menjadi viral di Twitter setelah menjadi tamu di kafe I-Club di Madiun yang menggelar Meet and Greet, Ahad, 24 Januari 2021. Acara yang mendatangkan kerumunan orang itu digelar pada saat berlangsung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa Bali.

Viralnya nama Candra Aditya ini bermula dari cuitan netizen beralamat akun @Naffogato23 pada Ahad, 24 Januari 2021. Ia mengunggah kekesalan di Instagram Story yang selanjutnya diunggah di Twitter.

"Di Madiun kasus Covid masih up terus sampai rumah sakit full eh ini ada TikTokers dari luar kota bikin meet and greet di sini, berjubel-jubel lagi. Dan salah satu content creator IG di Madiun yang ngikut di acara itu (jadi panitia persiapan) bangga banget nampilinnya. Ingin berkata kasar," tulisnya. Saat mengunggahnya ke Twitter, akun ini menuliskan, "Meet and Greet di Tengah Pandemi."

Pengguna Twitter ini kemudian menjelaskan, ia menemukan salah satu akun Instagram pereview makanan di Madiun mengunggah di Instagram Storynya yang menjelaskan tengah rapat dengan Candra. Ia juga mengunggah video rapat pertemuan itu.

Muhammad Candra Aditya. Instagram/@candraaditiyaa_

"Di luar sudah banyak banget, mereka juga sudah lama nunggu. Mungkin kalian keluar sebentar di pool, kalian mau ngomong apa, mau speech apa, ucapan terima kasih atau apa gitu, terus kita balik lagi, terus makan," kata seorang perempuan yang memimpin briefing itu.

Akun @Naffogato ini kemudian menunjukkan foto sebaran pasien se- Jawa Timur. Madiun, meskipun berada di urutan ke-14 dengan jumlah pasien terbanyak, angka positif Covid-19 cukup tinggi yakni 861 orang dan meninggal 60 orang.

Sambil mengunggah video suasana meet and greet yang benar-benar dipenuhi penggemar Candra dan Viens Boys, geng pria terkenal di TikTok yang didirikan pria itu. Mereka berteriak saling bersautan saat disapa artis TikTok idola mereka.

Candra dan geng Viens Boys serta manajer kafe sudah diperiksa Polres Madiun. "Video yang viral itu, kita menjemput manajemen resto, manajemen dan artis itu," kata AKP Fatah Maulana, Kasatreskrim Polres Madiun, seperti dikutip dari kanal Youtube Radar Madiun yang diunggah kembali oleh pengguna akun Twitter tersebut.

Di Instagram Story Candra sendiri, meski sudah tidak ada suasana meet and greet itu, masih terlihat videonya di sebuah hotel di Madiun. Ia juga tak segan membagi suasana bersama Viens Boys tengah dijamu makan di I-Club yang kini ditutup Pemerintah Kota Madiun usai menggelar kerumunan itu.

Candra Aditya merupakan artis TikTok dengan pengikut sebanyak 2,3 juta. Ia mendirikan Viens Boys bersama teman-temannya sesama artis TikTok. Ia pernah berkolaborasi dengan Ria Ricis dalam salah satu aksi videonya yang disukai lebih dari 248 ribu.