5 Fakta Menarik Anthony Bourdain, Koki Penjelajah Wisata Kuliner

TEMPO.CO, Jakarta - Koki selebritas Anthony Bourdain, ditemukan meninggal di sebuah kamar hotel di Strasbourg, Prancis, Jumat, 8 Juni 2018. Pembawa acara program kuliner dan wisata Parts Unknown yang ditayangkan di CNN itu ditemukan meninggal karena bunuh diri oleh sahabatnya, Eric Ripert, seorang koki asal Prancis.

Pria bernama lengkap Anthony Michael Bourdain mulai dikenal sebagai pakar kuliner pada 1999, setelah majalah The New Yorker menerbitkan artikelnya yang berjudul Don’t Eat Before Reading This. Pria kelahiran New York, Amerika Serikat, 25 juni 1956 ini kemudian membuat buku berjudul Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly yang diterbitkan pada 2000.

Berikut 5 Fakta Menarik Anthony Bourdain yang dihimpun dari berbagai sumber.

- Anthony Bourdain menjadi pembawa acara sejumlah program kuliner di televisi. Sebelum bergabung dengan CNN pada 2013, ia sempat menjadi pembawa acara di Food Network and the Travel Channel.

- Beberapa kali berkunjung ke Indonesia. Pada April 2018, jurnalis sekaligus pakar kuliner dan budaya tersebut mencoba santapan nasi padang di RM Surya, yang terletak di kawasan Bendungan Hilir, Senayan, Jakarta Selatan. Rumah Makan Padang Surya di Jalan Bendungan Hilir, Jakarta Selatan, pada Minggu, 29 April lalu, dikunjungi koki selebritas asal Amerika Serikat, Anthony Bourdain. (Instagram/Anthony Bourdain)

- Anthony Bourdain melewatkan hampir seluruh waktunya berkeliling dunia mencicipi aneka kuliner. Siapa sangka ternyata ia sangat doyan makanan dari gerai cepat saji Popeyes. Biasanya dia memesan ayam goreng pedas dengan Mac and Cheese, biskuit dan saus, serta sekaleng soda Dr. Pepper.

- Pada 2016, Anthony Bourdain menemani mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama sempat menghabiskan waktu menyantap hidangan khas Vietnam di restoran Bun Cha Huong Lien di ibu kota Vietnam, Hanoi.

Ia pun membagikan foto mereka saat tengah makan di akun Instagramnya. Di kolom keterangan, dia menulis, "kemampuan (menggunakan) sumpit Obama tepat sasaran." Anthony Bourdain itu juga menyertakan total biaya makan mereka yang hanya $6 di akun Twitter.

- Anthony Bourdain, dikenal dengan kisah penjelajahannya yang selalu menarik. Di antara banyak negara yang telah dikunjungi, ternyata ada satu negara yang tidak akan ia datangi, yakni Korea Utara.