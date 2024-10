Menilik Perjalanan Raffi Ahmad yang Baru Diangkat Menjadi Wakil Ketua Umum Kadin

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menunjuk presenter kondang Raffi Ahmad sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Industri Kreatif Kadin periode 2024-2029. Penetapan itu diumumkan pada Senin, 7 Oktober 2024, oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya. Penunjukan ini berdasarkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Jakarta beberapa waktu lalu. Struktur organisasi baru Kadin itu diumumkan Sekretaris Formatur Kadin Mulyadi Jayabaya pada Senin, 7 Oktober 2024 di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta.

Raffi Ahmad berterima kasih karena telah diberi kepercayaan oleh Anindya Bakrie untuk membantu kepengurusannya di Kadin. "Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku Ketua Umum yang sudah mempercayakan kami, di sini saya Rafi Ahmad dan Pak Boby, kami dipercayakan, kalau saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," kata Raffi.

Lika-liku Perjalanan Raffi Ahmad

Pria yang dijuluki “Sultan Andara” ini dikenal dengan kesuksesannya yang menginspirasi sebagian kalangan. Suami dari Nagita Slavina itu tak hanya berjaya di dunia entertainment, tapi juga memiliki banyak bisnis. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut perjalanan karir Raffi Ahmad.

Sinetron dan Film

Raffi Faridz Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Raffi Ahmad merupakan seorang artis multi-talenta. Raffi meniti karier sebagai pemain film dan sinetron sejak usia 13 tahun. Pria kelahiran Bandung, 17 Februari 1987 ini pernah membintangi beberapa sinetron, termasuk Senandung Masa Puber (2003) dan Baim Anak Sholeh (2009). Ia juga tampil dalam film Me Vs High Heels (2005), Love is Cinta (2007), dan Rumah Tanpa Jendela (2011).

Penyanyi

Putra dari pasangan Munawar Ahmad (alm) dan Amy Qanita ini sempat berkecimpung di dunia tarik suara. Pada 2006, Raffi Ahmad bergabung dalam sebuah grup vokal bentukan Melly Goeslaw, yakni Bukan Bintang Biasa atau BBB. Di sana, Raffy bergabung bersama Laudya Chintya Bella, Chelsea Olivia, dan Dimas beck. Grup ini terkenal dengan single yang berjudul Lets Dance Together. Satu tahun kemudian, ia bersama BBB bermain film Bukan Bintang Biasa the Movie.

Bisnis

Saat ini, Raffi sedang aktif menjalani bisnis yang telah dibangun bersama istrinya, Nagita Slavina bernama RANS Entertainment. Bahkan, beberapa bisnis Raffi bekerja sama dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Adapun, bisnis yang dimiliki Raffi, yaitu RANS Nusantara Hebat (kuliner dan UMKM), RANS Music, RA Pictures, Rans Animation Studio, RANS E-Sport, RAN Cilegon FC, RANS Beauty, dan RANS Zoo.

Politik

Selain dalam dunia bisnis dan hiburan, Raffi juga mulai merambah dunia politik. Raffi pernah ikut meninjau Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) di Lembang, Bandung Barat, pada 22 Agustus 2024 bersama Gibran dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Saat peninjauan tersebut, Gibran juga membagikan susu dan buku kepada ratusan warga di Desa Wangunsari, Bandung Barat.

Nama Raffi Ahmad juga disebut-sebut memiliki kans untuk menduduki kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun demikian, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan Prabowo maupun partainya kala itu belum membahas wacana penambahan jumlah kementerian.

Belakangan, Raffi juga menjadi salah satu nama yang masuk bursa calon gubernur Jawa Tengah (Jateng) dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jateng 2024. Namanya muncul dalam radar pencalonan di Pilkada Jateng oleh Partai Golkar.

Terbaru, Raffi Ahmad resmi ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andra Soni-Dimyati Natakusumah di Pilkada Banten 2024. Kepemimpinan Raffi dapat membawa peluang kemenangan untuk Andra Soni-Dimyati di Pilkada Banten 2024.

"Raffi Ahmad ditugaskan untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Andra Soni-Dimyati pada Pilkada Banten," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, 9 September 2024.

Adapun Raffi Ahmad juga turut mengkampanyekan adik iparnya, Ritchie Ismail alias Jeje Govinda yang maju di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat. Jeje berpasangan dengan Asep Ismail.Jeje Govinda - Asep Ismail diusung Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Kontroversial

Raffy Ahmad menjadi perhatian ketika mendapat gelar doktor honoris causa dari Universal Institute of Professional Management (UIPM), yang tidak diakui Ditjen Pendidikan Tinggi, Kemendikubudristek. Raffi menerima gelar Doktor Honoris Causa (Dr. HC) atau doktor kehormatan dari Universal Institute of Professional Management atau UIPM di Thailand pada Jumat, 27 September 2024. Meski demikian, warganet mempertanyakan keabsahan UIPM sebagai institusi perguruan tinggi lantaran terdapat beberapa kejanggalan.

Tak berhenti disitu, Raffi Ahmad diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Dugaan ini dihembuskan oleh National Corruption Watch (NCW) dalam unggahan video siniarnya di kanal YouTube resmi. Bos RANS Entertainment itu pun membantah tuduhan NCW ihwal tudingan tersebut. “Hal itu tidak benar,” ucap Raffi Ahmad dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

KHUMAR MAHENDRA | YANDI M ROFIYANDI TNR | RACHEL FARAHDIBA REGAR | ANDRY TRIYANTO TJITRA | OYUK IVANI S | ANDIKA DWI | DEVY ERNIS | YUDONO YANUAR

Pilihan editor: Ini Tugas Raffi Ahmad Sebagai Waketum Kadin Bidang Industri Kreatif