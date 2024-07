The Sounds Project Siap Suguhkan Lebih dari 90 Artis di 5 Panggung Berbeda Agustus Mendatang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta The Sounds Project resmi mengumumkan deretan penampil utama yang akan meramaikan festival musik tahunan ini selama tiga hari penuh di Ecovention & Ecopark Ancol pada 9-11 Agustus mendatang. Lebih dari 90 artis siap tampil di lima panggung berbeda: The Sounds Project Stage, MG Stage, Garden Stage, Musicverse Stage, dan Joged Stage.

Ada Tiga Bintang Tamu Internasional di The Sounds Project 7

The Sounds Project 7 menghadirkan tiga artis internasional sebagai bintang utama. Mereka adalah Neck Deep (Inggris), Secondhand Serenade (AS), dan Jamie Miller (AS). Terutama untuk Neck Deep, penampilan mereka di hari pertama, yakni 9 Agustus 2024 akan menjadi penampilan eksklusif mereka di Asia Tenggara tahun ini.

Gerhana Banyubiru (Ghana), Festival Director The Sounds Project menuturkan, sebenarnya mereka tidak ada jadwal ke Indonesia tahun ini. Tim The Sounds Project juga sempat menghubungi mereka, namun tidak ada balasan.

“Pada akhirnya malah mereka yang approach duluan dan jadi set eksklusif di Asia Tenggara untuk tahun ini," ujar Ghana, di konferensi pers yang digelar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa, 9 Juli 2024.

Adapun bagi Secondhand Serenade, ini adalah lanjutan dari kerja sama sebelumnya, setelah tahun lalu The Sounds Project membawa band rock asal Amerika tersebut ke Surabaya dan Yogyakarta. Sedangkan Jamie Miller, yang sebenarnya dijadwalkan tampil tahun lalu, akhirnya bisa berpartisipasi tahun ini.

Kolaborasi Menarik Antarpenampil dan Debut Panggung Festival

Jajaran promotor, sponsor, dan line-up di The Sounds Project 7 dalam konferensi pers yang digelar di Djavu Bar Lounge, Jakarta Selatan pada Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Adinda Jasmine

Festival musik ini juga akan menyuguhkan kolaborasi menarik antar penampil yang siap mencuri perhatian. Di antaranya, Vierratale x Killing Me Reunion, Efek Rumah Kaca x Barasuara, Bilal Indrajaya x SORE, Winky Wiryawan x Whisnu Santika, dan The Rain x Rocket Rockers.

"Kami ingin kolaborasi yang dari sisi genre masih 'nyambung', dari sisi chemistry band-nya tidak jauh-jauh amat, dan juga segi teknis yang tidak terlalu repot, jadi saat tampil juga sudah siap," kata Ghana.

The Sounds Project 7 juga akan menjadi panggung debut bagi beberapa nama lintas generasi. Mulai dari Alexa, Ali, Baale, Bagas Ran, Bernadya, Biru Baru, Dongker, Eleventwelfth, FSTVLST, Jinan Laetitia, J-Rocks, Nadhif Basalamah, Radja, Rub of Rub, Summerlane, hingga The Bandells dan Wali.

Beberapa set spesial juga tidak bisa dilewatkan. Misalnya, The Changcuters dengan set spesial 20th Anniversary, Banda Neira yang dibawakan oleh Ananda Badudu, Parade Hujan yang merupakan panggung nostalgia Payung Teduh dengan Pusakata, serta kemungkinan panggung terakhir TRIAD dengan Ahmad Dhani sebelum mereka mencari vokalis baru.

Rangkaian Pre-Event Sukses Dilakukan

Mengikuti jejak sukses The Sounds Project 7, tahun ini festival mencatat sejarah dengan menggelar total 19 pre-event bersama Musicverse yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, dan Serang. Rangkaian acara ini dimulai sejak Maret, berkolaborasi dengan 14 kampus melalui program Authenticators yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat.

“Mereka yang sudah terlibat di Musicverse akan dilibatkan juga di festivalnya. Jadi, journey-nya Authenticators ini dari pre-event sampai festival," kata Ghana.

Slogan Discover Miracle yang diusung oleh The Sounds Project 7 juga bukan sekadar kalimat. Ada kisah di balik slogan tersebut. Dimulai dari acara kampus pada 2015, kini festival ini telah menjadi acara musik berskala nasional.

Perjalanan mereka termasuk berpindah-pindah venue setiap tahun seiring meningkatnya antusiasme penonton, dari Rolling Stone Cafe, Gudang Sarinah, Kuningan City Mall, hingga Ecovention & Ecopark Ancol dalam tiga tahun terakhir. Bagi Ghana, ini adalah sebuah keajaiban.

"Ajaib banget kami bisa sampai di titik saat ini di tengah-tengah festival yang lain,” ujar Ghana. Dia berharap, The Sounds Project juga bisa memberi keajaiban ke penonton yang datang.

Tiket untuk The Sounds Project 7 masih tersedia dengan beberapa kategori, dan bisa dibeli melalui situs ticket.thesoundsproject.com.

Three Days Pass seharga Rp 650.000

Daily Pass seharga Rp 300.000

Couple Package (2 tiket) seharga Rp 450.000

Group Package (6 tiket) seharga Rp 900.000

