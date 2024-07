Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Korea Selatan, HyunA mengumumkan akan menikah dengan kekasihnya, Yong Junhyung pada 11 Oktober 2024 mendatang, di Seoul, Korea Selatan. Kabar bahagia tersebut pun telah dikonfirmasi oleh agensi HyunA, AT AREA.

“HyunA dan Yong Junhyung, yang telah menjadi sumber penghiburan bagi satu sama lain selama masa-masa sulit, telah berjanji untuk menikah. Mereka akan menggelar pernikahan dengan teman-teman dekat pada Oktober dan memulai hidup baru,” tulis AT AREA dalam pernyataan resminya, dikutip dari Soompi, Senin, 8 Juli 2024.

Agensi pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu memberikan dukungan hangat kepada HyunA. Perwakilan agensi juga meminta doa dari para penggemar untuk masa depan artisnya, setelah memutuskan untuk menikah.

“Memohon banyak doa untuk masa depan HyunA yang telah mengambil keputusan penting baik sebagai artis maupun sebagai individu,” ucapnya.

Sebelumnya, pada 18 Januari 2024, HyunA dan Yong Junhyung secara terbuka mengungkapkan hubungan mereka melalui media sosial Instagram masing-masing. Adapun HyunA dan Yong Junhyung adalah mantan rekan satu label di bawah naungan Cube Entertainment.

Bagaimana profil HyunA yang umumkan akan menikah pada Oktober 2024? Simak rangkuman informasinya berikut ini.

Profil HyunA

Kim Hyuna atau HyunA adalah penyanyi, rapper, penulis lagu, dan mantan anggota girl group asal Korea Selatan, 4Minute. Ia lahir di Jeolla, Korea Selatan, pada 6 Juni 1992. Dia adalah sarjana dari Konkuk University.

HyunA memulai karier musiknya pada 2007 sebagai anggota Wonder Girls. Tetapi dia kemudian meninggalkan grup tersebut karena alasan kesehatan

Melansir dari Kpopping, pada 2009 HyunA bergabung dengan 4Minute, girl group yang dibentuk oleh agensi Cube Entertainment. Selain HyunA, member lain dari grup ini, adalah Nam Jihyun, Heo Gayoon, Kwon Sohyun, dan Jeon Jiyoon

4Minute lalu debut dan merilis beberapa lagu hit seperti 'Hot Issue', 'Volume Up', dan 'Crazy'. HyunA menjadi anggota yang paling dikenal dalam 4Minute. HyunA juga merilis beberapa album solo dan single, Bubble Pop!, Ice Cream, dan Red.

Pada 24 November 2011, diumumkan HyunA akan memulai debutnya di duo co-ed baru, Trouble Maker, bersama Jang Hyunseung. Album mini self-titled debut dirilis pada 1 Desember 2011.

Pada 2012, HyunA muncul dalam video musik fenomenal Psy yang berjudul “Gangnam Style.” Psy kemudian merilis versi perempuan dari “Gangnam Style”, yang dikenal sebagai “Oppa Is Just My Style” pada Agustus 2012, yang menampilkan vokal tambahan oleh HyunA sendiri.

Pada 2016, 4Minute bubar karena semua anggota tidak memperbarui kontrak. HyunA memulai debutnya pada 1 Mei 2017 sebagai anggota sub-unit co-ed Triple H, bersama anggota Pentagon Hui dan E'Dawn, dengan album mini 199X.

Namun karena dia menjalin hubungan dengan DAWN, pada 2018 Cube Entertainment memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan alasan kurangnya kepercayaan. Mengutip Fandom, HyunA kemudian bergabung bersama P Nation pada 2019. Tetapi karena kondisi kesehatannya yang memburuk, HyunA hiatus dari industri hiburan.

Hyuna sempat depresi dan gangguan panik sejak tahun 2016. Hyuna juga mengalami masalah pada penglihatan, yaitu sinkop vasovagal. Setelah sehat, pada 18 Januari 2021 Hyuna muncul dengan video konsep album berjudul I’m Noot Cool.

Pada November 2022, HyunA dan DAWN mengumumkan melalui Instagram bahwa mereka telah putus. Padahal sebelumnya pada Februari 2022, keduanya mengonfirmasi bahwa mereka telah bertunangan.

Kemudian pada November 2023, HyunA bergabung dengan AT AREA setelah kontraknya dengan P Nation selesai. Di Januari 2024, HyunA mengungkapkan sedang menjalin hubungan dengan Yong Junhyung. Mereka pun memutuskan untuk menikah di Oktober 2024 mendatang.

