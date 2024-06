Rekomendasi 7 Film Fiksi Ilmiah di Amazon Prime Video, Ada Asteroid City

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini, ada banyak film bergenre fiksi ilmiah yang disediakan oleh berbagai platform streaming film online. Umumnya, setiap platform tersebut memiliki film andalan yang tidak dimiliki oleh platform lain. Hal ini juga terjadi di platform streaming Amazon Prime Video. Terdapat sejumlah film fiksi ilmiah yang tayang di layanan streaming asal Amerika Serikat ini.

Bahkan, beberapa filmnya mendapat ulasan positif dari kritikus film di situs Entertainment Weekly. Oleh karena itu, perlu diketahui rekomendasi film fiksi ilmiah di Amazon Prime Video. Apa saja? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

1. Asteroid City (2023)

Salah satu rekomendasi film fiksi ilmiah di Amazon Prime Video adalah Asteroid City. Film ini mengikuti kisah Para Pengamat Bintang Junior dan Kadet Luar Angkasa dari seluruh negeri, yang berkumpul untuk perayaan Hari Asteroid tahunan.

Namun, kompetisi ilmiah ini secara tiba-tiba berubah akibat berbagai rangkaian peristiwa yang tak terduga. Dibalut dengan komedi, drama, dan romansa, film ini disutradarai oleh Wes Anderson. Adapun para pemerannya, antara lain Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, dan Tom Hanks

2. Close Encounters of the Third Kind (1977)

Close Encounters of the Third Kind bercerita tentang Roy Neary yang berprofesi sebagai seorang tukang listrik asal Indiana. Roy mendapati kehidupan sehari-harinya yang tenang dan biasa, berubah drastis setelah bertemu langsung dengan UFO.

Hal ini mendorongnya untuk terobsesi mencari jawaban lintas negara saat peristiwa penting semakin dekat. Disutradarai oleh Steven Spielberg, film ini dibintangi oleh Richard Dreyfuss, François Truffaut, dan Teri Garr.

3. Coherence (2013)

Film ini mengangkat kisah tentang hal-hal aneh yang mulai terjadi setelah sebuah komet melintas di sebuah wilayah saat sekelompok orang berkumpul untuk pesta makan malam. Wilayah sekitar yang tiba-tiba mengalami pemadaman listrik membuat sekelompok orang-orang tersebut kebingungan.

Mereka akhirnya memutuskan untuk bertualang dan menyelidiki apa yang sedang terjadi. Dalam perjalanannya, mereka mengalami rangkaian peristiwa yang membengkokkan kenyataan dan meresahkan.

4. The Dead Zone (1983)

Poster film Dead Zone. Foto: Wikipedia.

Diceritakan, Johnny Smith adalah seorang guru sekolah yang memiliki masa depan cerah. Suatu hari, setelah meninggalkan rumah tunangannya pada suatu malam, dia terlibat dalam kecelakaan dengan traktor-trailer beroda 18 dan mengalami koma selama 5 tahun.

Ketika dia sadar dari koma, dia menyadari bahwa dia mempunyai kemampuan untuk melihat kehidupan orang lain, masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan melakukan kontak fisik. Namun penglihatan yang dia alami sering kali menakutkan, dan bahkan apokaliptik.

5. The Host (2006)

The Host mengangkat cerita dengan latar enam tahun setelah Sungai Han di Korea Selatan terkontaminasi dengan konsentrasi formaldehida yang berbahaya. Suatu hari, monster amfibi muncul dari dalam sungai untuk meneror penduduk setempat.

Makhluk itu berhasil menculik putri seorang penjual makanan ringan bernama Park Gang Doo. Dia akhirnya memutuskan untuk memimpin keluarganya untuk pergi dan menemukan putrinya tersebut.

6. I Think We’re Alone Now (2018)

Film fiksi ilmiah yang satu ini bercerita tentang seseorang bernama Del yang sendirian di dunia ini. Setelah umat manusia dimusnahkan, dia tinggal di kota kecilnya yang kosong dan puas dengan kesendirian serta utopia yang dia ciptakan secara metodis untuk dirinya sendiri.

Suatu hari, dia ditemukan oleh Grace, seorang penyelundup yang sejarah dan motifnya tidak jelas. Lebih buruk lagi, Grace ingin tetap tinggal bersama Del. Film karya sutradara Reed Morano ini dibintangi oleh Bintang Peter Dinklage, Elle Fanning, dan Charlotte Gainsbourg.

7. Interstellar (2014)

Rekomendasi film fiksi ilmiah di Amazon Prime Video selanjutnya adalah Interstellar. Film ini bercerita tentang bumi yang menjadi tidak dapat dihuni di masa depan. Kemudian, seorang petani dan mantan pilot NASA, Joseph Cooper, ditugaskan untuk melakukan perjalanan ruang angkasa.

Bersama dengan tim peneliti, dia ditugaskan untuk menemukan planet baru yang bisa dihuni oleh manusia. Film yang disutradarai oleh Christopher Nolan ini dibintangi oleh Matthew McConaughey, Anne Hathaway, dan Jessica Chastain.

