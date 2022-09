Darius Sinathrya dan Donna Agnesia Antar 2 Anaknya Sekolah Sepak Bola di Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan, Darius Sinathrya dan Donna Agnesia mengantar dua putranya untuk menempuh pendidikan di sekolah sepak bola di Prancis. Setelah tahun lalu melepas putra pertamanya, kini putra keduanya juga ikut mendaftar di International Center of European Football.

"Kakak @lionel.sinathrya dan @diego.sinathrya sudah sampai di ICEF!! Lio happy banget bisa balik lagi di Center dan ketemu beberapa teman dari season kemarin. Diego exited banget mulai season pertama walau masih agak malu-malu ketemu sama banyak orang baru," tulis Darius dan Donna di Instagram pada Rabu, 21 September 2022.

Mereka berempat berfoto di depan sekolah Lionel dan Diego akan menimba ilmu. Pasangan yangjuga dikenal menyukai dunia sepak bola ini juga membagikan foto-foto saat Lionel dan Diego berada di dalam sekolah. Selain berfoto dengan loker keduanya yang bersebelahan, Lionel dan Diego juga berpose di depan kamar tidur mereka.

Sebelumnya sempat dikatakan bahwa dikirimnya putra mereka untuk bersekolah sepak bola di Prancis, menurut Donna, merupakan bagian dari keinginannya dan Darius untuk memberikan yang terbaik sebagai orang tua. Menjadi pemain sepak bola profesional adalah impian dari Lionel dan Diego. Meski harus tinggal berjauhan untuk waktu yang cukup lama, Donna dan Darius mendukung penuh cita-cita putranya itu.

"Pagi terakhir bersama @lionel.sinathrya dan @diego.sinathrya sebelum siang ini mereka akan diantar ke @theicef_ untuk memulai kehidupan baru mereka di sana. Bakal kangen sama kehebohan dan keisengan mereka berdua. Semangat ya kalian jagoan-jagoannya mama Papa .. Doa kami akan selalu menyerta," tulis Donna.

Darius Sinathrya dan Donna Agnesia mengantarkan putra pertamanya, Lionel Nathan Sinathrya kembali ke International Center of European Football, Prancis. Foto: Instagram/@darius_sinathrya.

Darius, Donna, Lionel, dan Diego berangkat dari Jakarta pada Senin, 19 September 2022. Mereka menempuh perjalanan selama 24 jam hingga sampai di Geneva, Swiss. Sebelum melepas dua putranya, Darius dan Donna menghabiskan waktu kualitas bersama dengan berjalan-jalan di kota.

Anak ketiga mereka, Sabrina tidak ikut dalam perjalanan orang tua dan dua kakaknya ke Prancis. Ia hanya mengantar sampai bandara dan tangisnya pun pecah. Donna dan Darius terus mencoba untuk menenangkan Sabrina yang setelah ini akan menjadi satu-satunya anak di rumah.

"Mama dan Papa tau, momen ini ngga mudah buat @sabrinasinathrya sebagai anak paling kecil, harus ditinggal kakak-kakaknyanya buat sekolah dalam waktu yang ngga sebentar. Apalagi Mama dan Papa juga harus pergi buat anter Kakak. Tapi Mama dan Papa juga percaya Sabrina anak yang berani dan bisa lewatin semuanya dengan baik… Semangat terus yaa Chub, we love you so much!!" tulis Donna Agnesia.

Saat mengumumkan anak pertamanya akan melanjutkan sekolah sepak bola di Prancis tahun lalu, Darius Sinathrya mengungkapkan kalau usaha mereka mencari sekolah sepak bola sudah dimulai sejak dua tahun lalu. “Aku sama Darius sudah lama ingin memberi kesempatan pada anak untuk bisa merasakan atmosfer sepak bola di Eropa. Dan kebetulan tahun ini mereka dapat akademinya,” kata Donna di kanal YouTube The Sinathrya yang diunggah pada 7 Juni 2021.

