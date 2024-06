Justin Timberlake Ditangkap Polisi karena Mengemudi dalam Keadaan Mabuk, Ini Profil Mantan Britney Spears

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penangkapan Justin Timberlake yang mengemudi dalam keadaan mabuk terjadi di Hamptons, New York. Bahkan, penangkapan tersebut berujung Justin ditahan oleh polisi pada Senin malam, 17 Juni 2024 waktu setempat di Sag Harbor.

Mengacu Daily Mail, penangkapan tersebut bermula ketika Justin sedang keluar untuk makan malam bersama teman-temannya di American Hotel dan dihentikan polisi usai meninggalkan grup tidak lama setelah tengah malam.

“Justin sedang keluar untuk makan malam bersama teman-temannya dan ada mobil polisi yang ditempatkan di luar restoran, seperti biasanya setiap malam. Mereka mencari orang-orang yang berangkat setelah tengah malam dan mungkin sedang minum-minum,” kata sumber, seperti diberitakan, pada 18 Juni 2024.

Profil Justin Timberlake

Berdasarkan Britannica, Justin Timberlake lahir pada 31 Januari 1981, di Memphis, Tennessee, Amerika Serikat. Ia mulai bernyanyi di paduan suara gereja ketika berumur 8 tahun. Lalu, pada usia 11 tahun, ia tampil dalam acara pencarian bakat Star Search dengan nama Justin Randall.

Pada awal 1990-an, Justin bersama kekasihnya saat itu Britney Spears, Christina Aguilera, dan J.C. Chasez berkarier di The All New Mickey Mouse Club. Lalu, pada 1996, ia dan Chasez ditunjuk bergabung dalam boyband *NSYNC bersama dua anggota lain. Debut grup ini ditandai perilisan album berjudul sama dengan nama grup pada 1998 yang disusul album bertema liburan, Home for Christmas. Setelah itu, pada 2000, *NSYNC merilis No Strings Attached yang menjadi salah satu album penjualan tercepat dalam sejarah.

Pada 2001, Justin memulai karier solonya usai merilis album terakhir bersama *NSYNC berjudul Celebrity. Selama berkarier dengan *NSYNC, ia telah mengembangkan bakatnya sebagai penulis lagu. Selain itu, perpisahannya dengan mantan kekasih, Britney Spears memberikan inspirasi untuk menulis lagu dalam debut solonya yang tercipta melalui album Justified, pada 2002. Setelah itu, pada 2006, ia merilis album solo kedua, FutureSex/LoveSounds.

Setelah mendapatkan reputasi sebagai selebritas yang ramah dan serba bisa, Justin mulai merambah dalam dunia akting. Ia memulai debutnya dalam dunia film melalui Alpha Dog dan Black Snake Moan pada 2006. Kemudian, ia mulai membintangi film beragam genre, seperti Friends with Benefits (2011), In Time (2011), Bad Teacher (2011), Runner Runner (2013), Wonder Wheel (2017), Palmer (2021), dan Raptile.

Suami Jessica Biel ini juga menjadi pengisi suara film animasi, yaitu Trolls (2016), Trolls World Tour (2020), Branch di Trolls Holiday in Harmony (2021), dan Trolls Band Together (2023). Ia juga kerap mengisi soundtrack dalam beberapa film yang diperankan, termasuk Can’t Stop the Feeling (2016). Nama Justin juga semakin terkenal lantaran sering tampil dalam Saturday Night Live.

Saat terjun dalam dunia film, Justin tidak langsung melupakan karier musiknya. Saat masih aktif berakting, ia juga merilis beberapa album, yaitu The 20/20 Experience (2013), Man of the Woods (2018), dan Everything I Thought It Was (2024).

Selain tampil di depan publik, Justin Timberlake juga melebarkan sayap kariernya dalam dunia bisnis. Ia mengambil saham minoritas di grup periklanan Spesifik Media ketika grup tersebut mengakuisisi situs jejaring sosial Myspace pada 2011.

RACHEL FARAHDIBA R | ISTIQOMATUL HAYATI

