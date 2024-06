Pemeran Venom: The Last Dance, Masih Dibintangi Tom Hardy

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sony Pictures telah merilis cuplikan atau trailer dari Venom: The Last Dance. Film ini akan menjadi penutup dari trilogi Venom. Adapun Tom Hardy kembali muncul sebagai Venom yang didukung dengan pemeran lainnya seperti Juno Temple, Clark Backo, dan Chiwetel Ejiofor.

Dikutip dari Antara, Sony pertama kali mengumumkan Venom: The Last Dance dikerjakan selama presentasi CinemaCon pada April 2022. Proyek ini akan menjadi penampilan pertama Venom sejak muncul dalam adegan setelah di film Spider-Man: No Way Home (2021). Sony telah memastikan, Venom: The Last Dance akan dirilis pada 25 Oktober 2024.

Pemeran Venom: The Last Dance

1. Tom Hardy

Aktor kelahiran 15 September 1977, London, Inggris ini memerankan Eddie dan Venom. Penampilan dia sebagai Eames dalam film thriller fiksi ilmiah Inception (2010) membuat nama keaktoran Tom Hardy melejit. Pada 2015, Hardy menerima penghargaan film independen Inggris untuk perannya sebagai si kembar Kray, Ronnie dan Reggie dalam Legend (2015) dan nominasi Oscar untuk Aktor Pendukung Terbaik untuk perannya sebagai John Fitzgerald dalam The Revenant (2015).

2. Chiwetel Ejiofor

Chiwetel Ejiofor lahir pada 10 Juli 1977, London, Inggris. Ia terkenal berkat perannya sebagai Solomon Northup dalam 12 Years a Slave (2013), yang membuatnya berhasil menerima nominasi Academy Award dan Golden Globe Award, serta BAFTA Award untuk Aktor Terbaik.

Ia juga dikenal di beberapa film lain diantaranya sebagai Okwe di Dirty Pretty Things (2002), Operative di Serenity (2005), Lola di Kinky Boots (2005) , Luke di Children of Men (2006), dan Dr Vincent Kapoor dalam The Martian (2015) .

3. Juno Temple

Juno Violet Temple lahir pada 21 Juli 1989, London, Inggris. Ia anak dari produser Amanda Temple dan sutradara film Julien Temple.

Dikutip dari Golden Globes, ia terkenal karena penampilannya dalam Notes on a Scandal (2006) sebagai putri Cate Blanchett. Ia juga mengoleksi penghargaan BAFTA Rising Star Award pada 2013, tiga nominasi Primetime Emmy Award, dan tiga nominasi Screen Actors Guild Award untuk perannya sebagai Keeley Jones di Ted Lasso.

4. Rhys Ifans

Rhys Ifans lahir di Wales pada 22 Juli 1967. Ia yang dikenal lewat perannya sebagai p The Lizard dalam reboot The Amazing Spider-Man (2012). Ifans memulai debut layar kecilnya sebagai pembawa acara televisi anak-anak Welsh, Stwnsh. Ia mendapat kesuksesan lewat lebih banyak film, terutama sebagai teman serumah Hugh Grant yang berantakan di Notting Hill (1999). Pada 2004, ia berperan sebagai komedian ikonik Inggris Peter Cook dalam film televisi Not Only But Always (2004) yang membuatnya mendapat nominasi Emmy dan penghargaan BAFTA untuk Aktor Terbaik.

5. Peggy Lu

Peggy Lu lahir pada 22 Februari 1963. Ia dikenal lewat film Kung Pow: Enter the Fist (2002), Venom (2018), Venom: Let There Be Carnage (2021). Ia akan kembali tampil dalam film Venom: The Last Dance sebagai Nyonya Chen.

6. Alanna Ubbach

Alanna González Ubbach adalah aktris dan pemeran suara yang lahir pada 3 Oktober 1975, di California, Amerika Serikat. Alanna Ubach telah membintangi lebih dari 150 proyek teater, film, dan televisi, termasuk Men of a Some Age pemenang Penghargaan Peabody, Hung HBO sebagai Yael Koontz, pemenang Oscar dari film Coco sebagai Mama Imelda, Euphoria yang mendapat pujian kritis sebagai Suze, dan serial televisi hit Seth MacFarlane Ted sebagai Susan Bennett.

7. Stephen Graham

Stephen Graham lahir di Kirkby, Lancashire, pada 3 Oktober 1973 Setelah bertahun-tahun mendapat peran kecil, Graham mendapat kesuksesan dengan memerankan Tommy dalam film Guy Ritchie, Snatch (2000).

Graham muncul di Gangs of New York (2002) yang disutradarai oleh Martin Scorsese. Ia juga memerankan Sersan Myron 'Mike' Ranney dalam seri mini HBO Band of Brothers (2001), Tinker Tailor Soldier Spy (2011), Parade's End (2012) dan Taboo (2017).

