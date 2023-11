Yang Perlu Diketahui soal Penghargaan MBE yang Diterima Blackpink dari Kerajaan Inggris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-Pop Blackpink dianugerahi Members of the Order of the British Empire (MBE) oleh Raja Charles di Istana Buckingham pada Rabu, 22 November 2023. Penghargaan diberikan untuk menghormati dukungan Blackpink terhadap kampanye yang menyoroti perubahan iklim.

“Saya memuji Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rosé, yang lebih dikenal sebagai Blackpink, atas peran mereka dalam menyampaikan pesan kelestarian lingkungan kepada khalayak global sebagai Duta Kepresidenan Inggris pada COP 26, dan kemudian sebagai pendukung PBB Berkelanjutan Tujuan Pembangunan,” kata Raja Charles dalam pidatonya dikutip dari Rolling Stone.

Apa itu penghargaan MBE?

Dikutip dari honours.cabinetoffice.gov.uk, MBE adalah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang berprestasi dalam bidangnya dan telah memberikan dampak nyata dan berkesinambungan serta menjadi contoh bagi orang lain.

MBE diberikan kepada individu yang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam masyarakat, baik melalui layanan kepada masyarakat, usaha bisnis yang sukses, prestasi olahraga, seni, atau kontribusi luar biasa dalam bidang lainnya.

MBE salah satu dari beberapa gelar atau penghargaan dalam Order of the British Empire. Penghargaan ini adalah penghargaan yang paling terkenal.

Dilembagakan pada 1917 oleh raja George V, penghargaan Order of the British Empire diciptakan selama Perang Dunia I. Mulanya dibuat untuk menghargai jasa upaya perang oleh orang-orang yang tak ada di garis depan. Namun, kini penghargaan tersebut diberikan kepada masyarakat sipil dan juga anggota angkatan bersenjata.

Dikutip dari thegazette.co.uk, penghargaan Order of the British Empire mencakup beberapa tingkatan kehormatan, termasuk OBE (Officer of the Order of the British Empire), CBE (Commander of the Order of the British Empire), MBE (Members of the Order of the British Empire), dan GBE (Knight/Dame Grand Cross).

MBE adalah penghargaan Order of the British Empire dengan peringkat tertinggi ketiga, yaitu di belakang CBE dan OBE. MBE diberikan atas prestasi atau pengabdian luar biasa kepada masyarakat yang mempunyai dampak jangka panjang dan signifikan.

