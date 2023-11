Viral Istilah Pinjam Dulu Seratus dari Chris Martin di Konser Coldplay hingga Jokowi di IKN, Begini Maksudnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kalimat “pinjam dulu seratus” viral di tengah masyarakat melalui banyaknya postingan hingga konten selebriti Indonesia melalui media sosial, mulai dari Twitter, Instagram, hingga TikTok. “Pinjam dulu seratus’ menjadi semacam candaan warganet ketika ada kerabat atau teman yang ingin meminjam uang tapi sulit untuk membayarnya.

Hal tersebut karena seringkali maksud terselubung ini juga diawali dengan basa-basi seperti menanyakan kabar, pekerjaan, dan lain-lain. Lelucon ini viral di media sosial karena kerap digunakan oleh konten kreator. Simak beberapa tokoh terkemuka yang melontarkan candaan tersebut berikut.

Rider Ducati Team, Pecco Bagnaia, membuat video "Pinjam dulu seratus"

Pecco Bagania yang dikenal sebagai rider dalam Ducati Team pun membuat video yang mengatakan, "Biar balapan bisa mulus, pinjam dulu seratus". Hal ini sontak mengundang ribuan komentar netizen Indonesia.

Mahalini pinjami uang seratus ke penonton saat manggung

Baca Juga: Hasto Pastikan Menteri dari PDIP Akan Tetap di Kabinet Presiden Jokowi

Bukan hanya Pecco Bagania, salah satu penyanyi top Indonesia, Mahalini Rahardja dalam sebuah acara ketika sedang manggung, ada saru penonton turut mengatakan ungkapan "Pinjam dulu seratus" kepada kekasih Rizky Febian tersebut. Mahalini pun merespons dengan memberikan uang seratus kepada sang penonton.

Pembalap MotoGP Spanyol, Maverick Vinales tulis caption "Pinjam dulu seratus" hingga bikin video

Pembalap MotoGP asal Spanyol, Maverick Vinales, pernah menarik perhatian karena menuliskan guyonan itu di keterangan Instagram.

Melalui akun Instagram pribadinya, Maverix Vinales mengunggah foto dirinya sedang bersantai di kolam renang dengan keterangan

"Hello Indonesia! Apa kabar?"

"Boleh pinjam seratus?" tulis Vinales.

Postingan tersebut lantas diserbu masyarakat Indonesia hingga mencapai 9 ribu komentar. Selain itu, Maverix Vinales juga beraksi dengan video “Pinjam dulu seratus” ditambah gimmick dari penonton yang memberinya uang 100 ribuan.

Chris Martin vokalis Coldplay pantun “Pinjam dulu seratus” saat konser di GBK

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Saat manggung di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada Rabu, 15 November 2023 lalu, Chris Martin melontarkan pantun sambil memainkan piano di sela-sela penampilan lagunya. "Hari Selasa ujian fisika, yang belajar dia lulus. Apa kabar Kota Jakarta? Boleh dong pinjam seratus," kata Chris di atas panggung.

Mendengar pantun tersebut, penonton sontak teriak histeris. Kemudian, vokalis band asal London, Inggris itu juga berpantun untuk kedua kalinya. "Jalan kaki sampai Senayan, sambil membeli duku. Jakarta kota impian, Coldplay is here for all of you," ujarnya.

Penonton yang menyimak bait per bait pantun milik Chris pun dengan spontan menyahut. "Cakep!" tutur semua penonton.

Konser grup band asal Inggris yang masuk dalam rangkaian tur dunia Music of the Spheres Tour 2023 di Jakarta itu merupakan penampilan perdana mereka di Indonesia sejak band itu didirikan pada 1997 dengan membawakan sekitar 22 lagunya.

Jokowi pantun “Pinjam dulu seratus” saat pembukaan IKN

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pantun dengan lelucon yang viral ‘pinjam dulu seratus’. Jokowi melontarkan pantun tersebut saat membuka acara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

“Ikan lohan ikan gabus, direndam dulu baru direbus, supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu seratus,” kata Jokowi sebelum sambutannya di acara 100 CEO Kompas di IKN, pada Kamis, 2 November 2023.

Hal tersebut tentu mengundang banyak perhatian masyarakat Indonesia. Jokowi lantas menambahkan jika yang dimaksud 'seratus' yakni para CEO Kompas yang hadir di acara pembukaan IKN tersebut.

Namun, Jokowi tak menampik bahwa melakukan pembangunan juga membutuhkan dana. Dana itu sangat dibutuhkan untuk membangun negara.

“Yang saya maksud itu 100, CEO Kompas yang hari ini hadir, bukan uang. Dikit-dikit uang, duit. Dan memang iya bener juga duit itu perlu untuk membangun negara ini,” kata Jokowi.

MUTIARA ROUDHATUL JANNAH | SAVERO ARISTIA WIENANTO | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Momen Ketika Vokalis Coldplay Chris Martin Pantun Pinjam Dulu Seratus