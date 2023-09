74 Tahun Richard Gere, Pria Flamboyan di Film An Officer and a Gentleman dan Pretty Woman

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilik nama asli Richard Tiffany Gere yang lahir pada 31 Agustus 1949 di Philadelphia, Pennsylvania. Richard Gere menghabiskan masa kecilnya di New York. Pada 1967, ia mendaftarkan sebagai mahasiswa University of Massachusetts, Amherst dengan beasiswa. Namun, setelah dua tahun menjadi musisi, ia meninggalkan perguruan tinggi tersebut. Ia tampil dengan banyak band dan mulai berakting dalam beberapa program musim panas New England.

Setelah itu, ia berperan sebagai pemeran pengganti dalam musikal rock Grease pada 1972. Satu tahun kemudian, ia melakukan peran utama dalam produksi drama di London.

Lalu, pada 1975, ia memiliki peran kecil dalam film pertamanya, Report to the Commissioner. Namun, ia baru mendapatkan pengakuan atas penampilannya bersama Diane Keaton dalam Looking for Mr. Goodbar (1977), sebuah studi karakter gelap tentang seorang wanita muda bermasalah, seperti tertulis dalam Britannica. Selanjutnya, ia banyak berperan dalam film-film romantis yang membuat namanya secara perlahan terlihat oleh publik.

Pada 1982, Gere membintangi film An Officer and a Gentleman sebagai kandidat perwira angkatan laut muda Zack Mayo. Film ini berhasil membawa kesuksesan bagi Gere sebagai bintang utama. Setelah itu, kemampuan aktingnya semakin berkembang sehingga berhasil mencetak hit film, salah satunya Pretty Woman (1990) bersama Julia Roberts. Meskipun kariernya sebagai aktor sudah meroket dengan kemampuan akting luar biasa, tetapi ia masih mendapatkan beberapa kritik melalui Primal Fear (1996).

Kemudian, pada 2002, Gere kembali membuktikan kemampuan aktingnya yang luar biasa sebagai pengacara dalam Chicago dan berhasil memenangkan Golden Globe untuk penampilannya. Setelah itu, ia semakin sering berperan dalam banyak film dengan genre beragam, seperti Nights in Rodanthe (2008), Brooklyn's Finest (2009), Hachi: A Dog's Tale (2009), Arbitrage (2012), The Benefactor (2015), Norman (2016), dan MotherFatherSon (2019).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Aktor yang juga terkenal memiliki jiwa kemanusiaan tinggi ini memiliki komitmen kuat terhadap agama Buddha sejak 1970-an. Ia juga pernah melakukan perjalanan ke Tibet pada 1978 untuk mengunjungi kamp-kamp pengungsi. Kemudian, ia menjadi murid Dalai Lama yang diasingkan.

Berdasarkan Biography, dalam kehidupan asmaranya, Gere menikah dengan model Cindy Crawford pada 1991. Empat tahun kemudian, hubungan keduanya sebagai suami-istri kandas. Lalu, pada 2002, ia menikahi aktris Carey Lowell dan menetap di Bedford, New York. Mereka dikaruniai satu anak putra bernama Homer. Namun, pada 2013, Gere dan Lowell mengumumkan perpisahannya yang perceraiannya diselesaikan tiga tahun kemudian.

Kemudian, pada 2018, Richard Gere menikah untuk ketiga kalinya dengan humas dan aktivis Spanyol berusia 35 tahun, Alejandra Silva. Kehadiran Alejandra memberikan sebuah cahaya ketika Gere sedang terpuruk dalam kehidupannya. Gere pun mengakui bahwa Alejandra memberikan arti hidup. Pasangan itu mengumumkan kelahiran seorang putra pada Februari 2019 dan anak kedua mereka pada April 2020.

Pilihan Editor: Indonesia di Mata Richard Gere