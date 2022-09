Ratu Elizabeth II Meninggal, Lagu Kebangsaan Inggris God Save the Queen Berubah? Begini Liriknya

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu kebangsaan nasional Inggris "God Save The Queen" disebut bakal berubah menjadi “God Save the King” menyusul perubahan tahta di Kerajaan Inggris semenjak Ratu Elizabeth II meninggal pada Kamis, 8 September 2022.

Setelah kepergian Ratu Elizabeth II, Kerajaan Inggris akan dipimpin oleh raja lantaran putra sulung mediang ratu sekaligus mantan Pangeran Wales, yang sekarang dikenal sebagai Raja Charles III, yang akan meneruskan takhta kerajaan sesuai urutan suksesi.

Dilansir dari metro.co.uk, perlu diketahui bahwa lagu kebangsaan Inggris Raya ini telah menjadi lagu kerajaan di negara-negara Persemakmuran lainnya, seperti di negara Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Bahama.

Fakta lainnya, lagu kebangsaan yang telah diadopsi selama lebih dari 250 tahun ini akan berubah di setiap perubahan kepemimpinan di Inggris. Terakhir lagu ini didedikasikan untuk Ratu Elizabeth II yang berusia 96 tahun selama 70 tahun masa pemerintahannya.

Mengingat wafatnya, lagu kebangsaan akan tetap sama, namun hanya diubah pada liriknya yang sekarang akan diubah menjadi 'God Save The King'. Meskipun pada pemerintahan ayah Ratu, Raja George VI yang meninggal pada 1952, lagu kebangsaan ini tidak digunakan.

Jika melihat sejarahnya, maka lagu kebangsaan ini sudah tercipta sejak tahun abad ke-18. Melansir royal.uk, “God Save The King” pertama dibuat ketika Pangeran Charles Edward Stuart yang telah mengalahkan tentara Raja George II di Prestonpans, pada 1745.

Kabar kemenangan tersebut menyebar luas. Lalu pemimpin band di Theatre Royal, Drury Lane pun langsung membuat aransemen "God Save The King" yang nada maupun liriknya dari abad ke-17. Lagu tersebut berisikan dua bait, namun sukses didengar oleh seluruh rakyat Inggris.

Kemudian lagu ini sering dilantunkan di luar kerajaan. Menariknya, lagu semi patriotik ini seringkali digunakan untuk menyambut Raja saat memasuki tempat hiburan.Hal tersebut terbilang sukses karena selalu diputar setiap malam di berbagai penjuru.

Kata-kata yang digunakan saat ini adalah yang dinyanyikan pada tahun 1745, menggantikan 'Ratu' untuk 'Raja' dengan tujuan menyesuaikan siapa pemilik takhta. Pada berbagai acara resmi, yang biasanya dinyanyikan ialah hanya bait pertama saja. Berikut adalah lirik lengkapnya.

Lirik Lengkap God Save The Queen

God save our gracious Queen!

Long live our noble Queen!

God save the Queen!

Send her victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us,

God save the Queen.

Thy choicest gifts in store

On her be pleased to pour,

Long may she reign.

May she defend our laws,

And ever give us cause,

To sing with heart and voice,

God save the Queen.

FATHUR RACHMAN

Baca: God Save the Queen Tak Lagi Jadi Lagu Kebangsaan Inggris

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.