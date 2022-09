Sinopsis dan Para Pelakon Serial The Lord of The Rings: The Rings of Power

TEMPO.CO, Jakarta - Serial The Lord of The Rings: The Rings of Power telah dirilis pada 1 September 2022 lalu. Amazon mengumumkan bahwa serial ini berhasil menarik 25 juta penonton global di hari pertamanya dan menjadikannya sebagai penayangan perdana terbesar dalam sejarah Prime Video.

Rencananya, serial ini akan hadir selama lima musim. Hal ini tentunya kabar gembira bagi para penggemar Middle Earth. Serial The Rings of Power merupakan prekuel dari kisah The Hobbit and Lord of The Rings karya JRR Tolkien. Dapat dikatakan, serial ini mengambil latar dari ribuan tahun lalu sebelum The Hobbit dan The Lord of The Rings diceritakan.

Melansir imdb.com, serial The Lord of The Rings: The Rings of Power menceritakan mengenai awal mula kemunculan cincin bertuah yang menjadi bagian penting dalam trilogi The Lord of The Rings. Serial ini mengambil latar pada era Middle Earth, ketika kerajaan bangsa manusia, kurcaci, dan hobbit berada di puncak kejayaan.

Dikisahkan pada masa itu ada 19 cincin sakti yang dimiliki oleh setiap rasa, yaitu 7 dan 9 milik bangsa manusia, 3 cincin milik bangsa kurcaci, 7 cincin milik bangsa hobbit dan satu cincin milik Pangeran Kegelapan Sauron.

Kebangkitan Pangeran Kegelapan Suron membuat kehidupan yang damai menjadi kacau dan gelap. Pangeran Sauron ingin mengendalikan dan menguasai Middle Earth dengan menggunakan cincin kekuasaan tersebut. Kondisi kacau-balau Middle Earth semakin parah ketika jatuhnya pulau Numenor.

The Lord of The Rings: The Rings of Power diproduksi oleh Amazon Studios bekerja sama dengan HarperCollins dan New Line Cinema, dan berkonsultasi dengan Tolkien Estate. Serial ini disutradarai oleh J.A. Bayona, Wayne Che Yip, dan Charlotte Brandstrom.

Sementara itu, para pemain papan atas yang turut meramaikan film The Rings of Power antara lain Robert Aramayo, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Ema Horvath, Maxim Baldry. Serial ini digadang-gadang menjadi serial dengan biaya produksi termahal sepanjang sejarah yang mencapai angka 1 miliar USD.

Untuk menyaksikan serial The Lord of The Rings: The Rings of Power, penggemar serial fantasi ini dapat menyaksikannya di layanan streaming Amazon Prime Video.

NAOMY A. NUGRAHENI

Baca: The Lord of The Rings: The Rings of Power Raih 25 Juta Penonton di Hari Pertama

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.