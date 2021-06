Ungkap Kirana Isi Suara Film Raya, Anggun C. Sasmi Unggah Wajah Putrinya

TEMPO.CO, Jakarta - Anggun C. Sasmi merasakan kebanggaan sebagai seorang ibu dari Kirana Sasmi Montana. Putrinya yang kini sudah remaja, menjadi pengisi suara film Raya and The Last Dragon versi Bahasa Prancis.

Ia membagi foto terkini anaknya, untuk pertama kalinya di akun Instagramnya, Sabtu, 5 Juni 2021. Sebelumnya, Anggun mengunggah foto Kirana saat bayi untuk melindungi putrinya. Tapi kini, saat Kirana sudah berkarya, Anggun pun tak ragu membagikan foto putrinya.

Juri Asia's Got Talent ini mengunggah foto Kirana yang sedang melakukan rekaman suara di studio. “Anak perempuan saya menyumbangkan sedikit suara di versi Prancis dari #RayaAndTheLastDragon,” tulisnya dengan bangga. Yang lebih membuat hatinya bungah, Anggun pun juga mengisi suara salah satu karakter di film ini.

Penyanyi Anggun C. Sasmi turut berpartisipasi sebagai pengisi suara dalam film animasi terbaru Disney berjudul Raya and the Last Dragon. Instagram/@anggun_cipta

Anggun menulis kalau ini adalah pengalaman pertama bagi putrinya itu. Pengalaman ini juga akan menjadi yang paling menyenangkan seumur hidupnya. “Dia sangat bangga ada di film @disney dan sadar betapa beruntungnya dia,” ujar perempuan yang dulu dikenal sebagai lady rocker Indonesia ini.

Menurut Anggun, meski perannya kecil, Kirana amat bangga akan pencapaian itu. Sebagai ibu, ia pun bangga dengan pencapaian putrinya.

Anggun belum mengetahui apakah Kirana akan mengikuti jejaknya nanti jika besar. “Yang jelas sebagai orang tua saya senang bisa berbagi pengalaman yang sama dan dia sadar akan keberuntungannya,” tulisnya lagi.

Unggahan Anggun C. Sasmi ikut memberikan kabar gembira bagi sahabat-sahabatnya di Indonesia. Presenter, Robby Purba merasa senang melihat pencapaian Kirana. Ia memberikan tujuh emotikon hati untuk Kirana. "Kak Kiki keren," tulisnya. "Sayaaaaang," tulis presenter dan penyiar radio, Indy Barends. Ada juga netizen yang mengomentari unggahan wajah Kirana. "Finally!!! Wajah Kirana terpampang nyata. Sangat mirip dengan ibunya," tulis @niea_kaniya11.

