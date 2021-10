The Spirit of Papua, Ditonton 1 Juta dalam 20 Jam, Alffy Rev: Tombak Identitas

Karya terbaru Alffy Rev, The Spirit of Papua. Foto: Youtube Alffy Rev.

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Alffy Rev tidak berhenti berkreasi mengangkat budaya Indonesia. Setelah sukses dengan video Wonderland Indonesia, Alffy kembali merilis video terbaru The Spirit of Papua. Video berdurasi 6 menit lebih ini, dirilis pada Jumat, 1 Oktober 2021, sehari sebelum digelarnya PON XX Papua 2021.

Untuk karyanya ini Alffy mengajak Nowela Elsiabeth Auparay atau yang dikenal dengan Nowela Mikhelia, juara Indonesian Idol 2014. Ia juga mengajak rapper Epo D'fenomeno dan kelompok musik Funky Papua. “Setidaknya, karya ini akan menjadi tombak identitas bahwa Papua adalah saudara saya seutuhnya. Mutlak sebagai kami, Bangsa Indonesia yang merdeka berbudaya,” tulis Alffy di halaman Instagramnya, Sabtu, 2 Oktober 2021.

Melalui Instagramnya Alffy mengunggah potongan video yang sudah ditonton 1 juta kali dalam waktu 20 jam. Video ini kini berada di nomer 5 trending di YouTube. “1Million Views in 20hours, Panjang umur Apresiasi,” tulis Alffy lagi.

Untuk video kali ini Alffy hanya menampilkan dua lagu khas Papua, Sajojo dan Apuse. Video dibuka dengan keindahan hutan Papua dan kicauan burung cenderawasih. Tampak seorang pria meniupkan kerang berdiri di tengah padang rumput yang dikelilingi pegunungan.

Karya terbaru Alffy Rev, The Spirit of Papua. Foto: Youtube Alffy Rev.

Allfy kemudian berjalan ke sebuah dataran dan menancapkan bendera merah putih. Dengan diiringi suara Nowela yang membacakan puisi dalam bahasa Papua, dari tanah-tanah itu keluar bangunan seperti ukiran khas Papua. “How I miss home, Home, where I grew up,” bunyi narasi di awal video.

Tampil dengan ciri khasnya, musik EDM yang digabung dengan musik tradisional, Alffy menampilkan para penari-penari dari Papua. Rapper Epo D’fenomena ikut tampil membawakan lagu yang mengajak anak muda untuk bangun dan menjadi juara baru. “Masih tra percaya bisa featuring di sebuah maha karya milik orang hebat seperti mereka,” tulis Epo di halaman Instagramnya.

Unggahan Alffy mendapat komentar dari Epo dan Nowela. “Ko yang andalan ma Brader,” tulis Epo. “RESPECT!!!! Terimakasih sudah jadi inspirasi dan contohan nyata bagi kami semua, saudaraku,” tulis Nowela.

Nama Alffy Rev menjadi perbincangan di tanah air usai mengeluarkan video berjudul Wonderland Indonesia. Video yang diluncurkan sejak 17 Agustus 2021 ini mengangkat berbagai macam lagu dan budaya Indonesia. Untuk Wonderland Indonesia, Alffy juga mengajak alumni Indonesian Idol Novia Bachmid, untuk menyanyikan lagu-lagu di video itu.

DEWI RETNO

