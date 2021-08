Alffy Rev, pernah Tersandung, Bangkit dan Dipuja Berkat Wonderland Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Alffy Rev kembali menjadi perbincangan di tanah air usai mengeluarkan video berjudul Wonderland Indonesia. Video yang diluncurkan sejak 17 Agustus 2021 ini telah ditonton sebanyak 10 juta kali.

Video Wonderland Indonesia berisi lagu-lagu daerah populer yang berasal dari berbagai provinsi. Disutradarai oleh Alffy Rev yang dikenal sebagai produser, komposer dan juga youtuber. Alffy bernama asli Awwalur Rizqi Al-firori lahir di Trawas, Mojokerto, Jawa Timur tanggal 18 Juni 1995.

Alffy menempuh pendidikan di SMKN 9 Surabaya jurusan musik dan melanjutkan kuliah di sekolah tinggi multimedia. Namun saat duduk di semester 3, ia memilih membeli launchpad ketimbang membayar uang kuliahnya. Launchpad ini ia gunakan untuk mengaransemen ulang lagu-lagu terkenal.

Seperti yang terlihat di kanal YouTubenya, Alffy pernah melakukan cover untuk lagu Let Me Love You milik DJ Snake. Ia juga pernah melakukan aransemen ulang untuk lagu Maher Zain, Insha Allah. Sampai akhirnya 19 Agustus 2017, ia melakukan aransemen ulang untuk lagu Tanah Air dengan mengajak Brisia Jodie dan Gasita Karawitan. Video ini sampai saat ini telah ditonton sebanyak 25 juta kali.

ADVERTISEMENT

Alffy Rev dan istrinya, Linka Angelia. Foto: Instagram Allfy Rev.

Alffy sempat tersandung masalah karena mengaransemen ulang lagu Indonesia Raya. Video yang diunggah 17 Agustus 2018 ini sudah dihapus karena mengundang banyak reaksi kekecewaan. “Saya mohon maaf atas segala kekhilafan ataupun salah dalam karya saya. Ini merupakan bentuk ekspresi kecintaan saya terhadap lagu-lagu nasional atau kebangsaan,” ujar Alffy menjelaskan di hadapan wartawan.

Alffy juga tampil di acara penutupan Asian Games yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada Minggu, 2 September 2018. Selain itu aransemen ulang Alffy terhadap lagu Bagimu Negeri menjadikan lagu ini terpilih sebagai lagu resmi (official song) dalam kabin pesawat Garuda Indonesia pada saat lepas landas dan mendarat. Berbeda dengan aslinya, lagu yang diciptakan Kusbini pada 1942 itu diberi sentuhan Electronis Dance Music (EDM) dan musik tradisional gamelan, juga kecak.

Lewat akun Instagramnya, Alffy menyampaikan rasa syukurnya karena Garuda Indonesia memilih lagu yang diaransemennya tersebut. "Alhamdulillah penuh syukur dan bangga salah satu karya Aransement saya ini dipilih @garuda.indonesia as a Brand new landing song ‍," tulis Alffy Rev di unggahannya, 10 Oktober 2018.

Pada 5 Januari 2019, Alffy Rev menikah dengan istrinya Linka Angelia. Bersama dengan Linka, Alffy menerbitkan buku berjudul Senja & Pagi (2019) dan Senja & Pagi Chapter 2 (2020). Dalam video klip Wonderland Indonesia, Linka juga mempunyai tugas sebagai penulis skenario.

DEWI RETNO

Baca juga: Trending #1 YouTube, Wonderland Indonesia Hampir Batal Rilis karena Kurang Biaya