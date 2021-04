Ini Profil Jeff Smith, Aktor Sinetron yang Ditangkap karena Narkoba

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor sinetron dan film, Jeff Smith ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat pada Kamis, 15 April 2021 pukul 03.00 WIB. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan rekannya menemukan narkoba di kendaraan Jeff Smith.

Pemilik nama lengkap Mark Jeffrey Smith ini merupakan aktor sekaligus model kelahiran Jakarta, 4 Januari 1998. Jeff Smith memiliki darah blasteran Amerika Serikat—Indonesia.

Nama Jeff Smith mulai dikenal sejak membintangi sinetron Romeo & Juminten yang tayang di SCTV tahun 2016. Dalam sinteron komedi koramntis itu, Jeff Smith berperan sebagai Romeo, sedangkan Naysila Mirdad sebagai Juminten. Di tahun yang sama, selain Jeff Smith juga membintangi Koala Kumal, film layar lebar karya Raditya Dika, ia turut membintangi sinetron Magic Cinta dan Pink Angel.

Jeff Smith. Instagram/@mr.jeffsmith.

Sejak saat itu kariernya di dunia hiburan semakin meningkat, terlihat dari keterlibatannya di puluhan judul FTV dan sejumlah film layar lebar. Jeff Smith membintangi The Underdogs (2017), Sajen (2018), Alas Pati: Hutan Mati (2018), R: Raja, Ratu & Rahasia (2018), Wedding Agreement (2019), dan 4 Mantan (2020).

Jeff Smith juga beradu akting dalam serial Get Married The Series bersama Prilly Latuconsina, Endy dan Debo Andryos. Saat itu Jeff Smith dan Prilly menghebohkan jagat maya setelah mengunggah foto kemesraan keduanya yang dilengkapi dengan kalimat romantis. "And She Said Yes! 10/02/2020 #Prillygetmarried," tulis Jeff Smith dalam keterangan foto yang diunggahnya di akun Instagaram pribadinya pada Kamis, 6 Februari 2020.

Prilly Latuconsina dan Jeff Smith. Instagram

Dalam foto tersebut terlihat Jeff dan Prilly yang mengenakan jas dan gaun berpose mesra layaknya pemotretan prewedding. Tidak hanya satu foto, Jeff mengunggah tiga foto dan semuanyna memperlihatkan keduanya sangat mesra. Dalam satu foto tampak mereka saling berhadapan dekat sekali. Unggahan tersebut ternyata merupakan promosi serial Get Married The Series.

Kabar terakhir Jeff Smith diketahui tengah dekat dengan aktris sekaligus penyanyi Aisyah Aqilah yang merupakan mantan kekasih Athalla Naufal, putra kedua Venna Melinda. Kedekatan Jeff Smith dan Aisyah Aqilah terlihat di sejumlah unggahan di media sosial. Mereka terlihat bersama-sama memberikan kejutan untuk ibunda Aisyah Aqilah. Hingga saat ini Aisyah Aqilah belum memberikan pernyataan apapun terkait kasus yang menjerat Jeff Smith.

MARVELA

