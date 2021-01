Hobi Baru Rachel Vennya: Blokir Akun Instagram Netizen

TEMPO.CO, Jakarta - Rachel Vennya mengakui memiliki kebiasaan baru sejak memutuskan melepas hijabnya. Ia kini senang memblokir akun-akun di Instagram yang terus menyerangnya atas keputusan melepas jilbab bertepatan pada peringatan Hari Ibu pada 22 Desember 2020.

Ia kembali mengunggah fotonya yang menampilkan rambutnya yang berlayer indah dan di bagian ujung bergelombang. Amat cantik dipadukan bentuk dagu yang indah dan pulasan bibir warna nude.

"Blokir orang-orang di Instagram adalah hobi baruku sekarang #positivevibes ONLY. Kamu lakukan apa saja sepanjang tidak menyakiti orang lain, sayang, #womensupportingwomen #youdoyougirl," tulisnya memberikan keterangan foto pada unggahan hari ini, Rabu, 6 Januari 2021.

Selebgram Rachel Vennya mengunggah foto-fotonya tanpa hijab di Instagram pada Selasa, 22 Desember 2020. Sejumlah netizen mengungkapkan rasa terkejutnya kepada Rachel yang pertama kali terlihat mengenakan jilbab pada Oktober 2018. Instagram

Sejak memutuskan melepas jilbab, Rachel banyak mendapatkan serangan di dunia maya. Kebanyakan justru dari para perempuan sendiri. Ia pernah mengunggah di Instagram Story yang kemudian dihapusnya, pesan langsung dari netizen saat menanggapi unggahannya yang tengah mempromosikan baju.

"My dms be like," tulis Rachel, Rabu, 23 Desember 2020. Di pesan yang ia foto tangkap layar itu, terlihat Rachel yang tengah mempromosikan baju berwarna putih ditulis oleh sang pengirim dengan kalimat merendahkan. "L**te," tulis netizen yang menggunakan alamat akun @yixskiii.

Unggahan soal hobi barunya memblokir akun netizen yang julid ini mendapatkan simpati dari para sahabat. Salah satunya dari Shireen Sungkar, yang terlihat amat memahami keputusan Rachel. "Peluk," tulisnya menguatkan Rachel. Brisia Jodie juga memberikan dukungan untuk ibu dua anak ini. "Bunaa," tulisnya sambil memberikan emotikon hati.