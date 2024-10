6 Rekomendasi Drama Korea yang Dibintangi Mendiang Park Ji Ah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Park Ji Ah salah satu aktris Korea Selatan yang telah berkiprah di industri hiburan selama lebih dari 20 tahun. Ia merupakan lulusan dari Seoul Institute of the Arts dengan gelar associate di bidang teater. Ji Ah lahir pada 1972 dan pada akhir september lalu ia telah berpulang setelah lama melawan penyakit stroke iskemik. Berikut rekomendasi drama Korea yang pernah dibintangi oleh Park Ji Ah.

1. The Glory (2022-2023)

The Glory adalah kisah balas dendam Moon Dong-eun yang diperankan oleh Song Hye-kyo yang diintimidasi secara brutal selama masa sekolahnya. Park Ji Ah memerankan Jung Mi-hee, ibu dari Dong-eun, yang memiliki hubungan tidak harmonis dengan putrinya. Perannya yang penuh konflik memberikan dimensi emosional yang kuat pada drama ini.

Drama ini menyentuh isu sosial seperti perundungan dan trauma psikologis, serta memperlihatkan kemampuan akting Park Ji Ah dalam membawakan karakter yang kompleks sehingga membuat namanya lebih banyak dikenal penggemar K-Drama.

2. The World of the Married (2020)

Drama ini mengikuti kehidupan Ji Sun-woo (Kim Hee-ae), seorang dokter yang tampak memiliki kehidupan sempurna, namun hidupnya terbalik saat dia mengetahui bahwa suaminya, Lee Tae-oh (Park Hae-joon), berselingkuh.

Drama ini menggambarkan kejatuhan dari hubungan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Park Ji Ah memainkan salah satu peran pendukung. The World of the Married adalah salah satu drama Korea dengan rating tertinggi dan memiliki narasi yang intens mengenai perselingkuhan dan kepercayaan yang hancur.

3. Mouse (2021)

Drama thriller ini berkisah tentang Jung Ba-reum (Lee Seung-gi), seorang polisi muda yang hidupnya berubah setelah bertemu dengan seorang pembunuh berantai. Pertanyaan moral tentang apakah psikopat dapat dideteksi sejak lahir menjadi inti dari drama ini. Park Ji Ah berperan sebagai salah satu karakter pendukung yang berkontribusi pada alur cerita yang penuh ketegangan.

4. Stranger 2 (2020)

Stranger 2 melanjutkan cerita dari musim pertama, di mana jaksa Hwang Si-mok (Cho Seung-woo) dan detektif Han Yeo-jin (Bae Doona) bekerja sama untuk mengungkap korupsi besar di dalam kejaksaan dan kepolisian. Park Ji Ah memainkan peran pendukung dalam drama investigasi yang cerdas ini.

5. The Cursed (2020)

Drama horor ini mengisahkan Im Jin-hee (Uhm Ji-won), seorang reporter yang menyelidiki kasus pembunuhan yang melibatkan perusahaan IT besar. Ia bekerja sama dengan seorang gadis yang memiliki kemampuan supranatural untuk mengungkap kebenaran. Park Ji Ah turut berperan dalam drama ini, membawa unsur mistis dan seram. Drama ini cocok bagi mereka yang menyukai horor supranatural dengan alur cerita yang unik dan penuh misteri.

6. Children of Nobody (2018-2019)

Drama ini mengikuti kehidupan Cha Woo-kyung (Kim Sun-a), seorang konselor anak yang hidupnya berubah setelah kecelakaan tragis. Park Ji Ah berperan dalam drama ini, yang menggali isu trauma psikologis dan kasus kriminal yang membingungkan. Children of Nobody menawarkan cerita misteri dengan lapisan psikologis yang mendalam, cocok bagi penggemar thriller emosional.

Dengan deretan drama populer seperti The Glory, The World of the Married, hingga Mouse, Park Ji Ah telah meninggalkan jejak yang signifikan di industri hiburan Korea Selatan.

