DWP 2024 Rilis Lineup Fase 1: Ada Armin van Buuren hingga Steve Aoki

TEMPO.CO, Jakarta - Djakarta Warehouse Project atau DWP 2024 digelar di Jakarta pada 13-15 Desember 2024. Melalui video trailer yang diunggah di YouTube ISMAYA TV pada Ahad, 18 Agustus 2024, #DWP24 telah mengumumkan lineup fase pertama yang diisi oleh sebelas DJ kelas dunia.

Di antara mereka, nama-nama besar seperti Armin van Buuren, Steve Aoki, dan Timmy Trumpet akan menjadi headliner yang siap mengguncang panggung DWP tahun ini. Pengumuman lineup pertama ini juga mencakup Anyma yang sebelumnya telah diumumkan pada Kamis, 8 Agustus 2023 lalu.

Argi Wibawa, selaku Brand Manager Ismaya Live mengungkapkan bahwa #DWP24 juga akan meluncurkan panggung baru yang lebih besar dan megah setelah kesuksesan Garuda Stage selama sembilan tahun. “Tahun ini juga akan menghadirkan nama-nama yang belum pernah bergabung dengan DWP sebelumnya,” ujar Argi, melalui keterangan resminya pada Sabtu, 18 Agustus 2024.

Deretan Headliner yang Meramaikan DWP 2024

Armin van Buuren akan kembali ke DWP setelah penampilan terakhirnya pada 2022. DJ yang telah meraih lima kali gelar DJ nomor satu di dunia ini akan membawa sisi baru dirinya dengan album terbarunya, Breath In yang rilis Januari 2024.

Dengan 12 lagu baru, termasuk ‘God Is In The Soundwaves’ dan ‘Love Is A Drug’, Armin siap memberikan penampilan yang memukau dengan energi dan visual yang luar biasa. Tidak hanya itu, ia juga baru saja merilis single kolaborasi dengan David Guetta berjudul ‘In The Dark’ pada Juli 2024.

Setelah tujuh tahun, Steve Aoki juga kembali menjadi salah satu headliner #DWP24. DJ dan produser yang telah dua kali dinominasikan Grammy ini akan membawa keceriaan dengan gaya 'cake' khasnya. Pada Juni 2024, Aoki baru merilis album terbarunya, Paragon yang ia anggap sebagai sisi baru dari dirinya, dengan beragam kolaborasi lintas genre, dari house hingga techno.

Steve Aoki. Foto: Instagram/@steveaoki

Sementara itu, Timmy Trumpet akan memulai debutnya di #DWP24. Produser dan DJ yang dikenal dengan hits global seperti ‘Freaks’ ini tak hanya akan menampilkan set DJ biasa, tetapi juga menyuguhkan penampilan live trumpet yang dipadukan dengan efek suara dan visual sinematik.

Dengan lebih dari 11 juta pendengar di Spotify sertiap bulannya, Timmy Trumpet siap memberikan penampilan yang penuh kejutan, terutama dengan single terbarunya ‘My Home’ yang baru dirilis musim panas ini.

Lineup Istimewa dan Panggung Debut di DWP Tahun Ini

Selain tiga nama besar tersebut, #DWP24 juga akan menghadirkan panggung debut dari DJ ternama seperti Alison Wonderland, Argy Galiatsatos, Maddix, dan Porter Robinson. Argy, dengan album terbarunya New World, akan membawa suasana mistis dengan sentuhan melodic techno. Porter Robinson yang baru saja merilis album SMILE! pada Juli 2024 juga siap memikat penggemar dengan set sinematiknya. Tak ketinggalan, San Holo dengan sentuhan future bass khasnya.

Informasi Penjualan Tiket

Saat ini, Tiket 3-Day Pass untuk DWP 2024 sudah bisa dibeli secara online di www.dwpfest.com. Tiket GA-Early Entry dimulai dari Rp 1,750,000 dan GA-Presale mulai dari Rp 1,900,000. Untuk pengalaman lebih eksklusif, tersedia tiket VIP-Presale 3-Day Pass dengan harga mulai dari Rp 3,950,000. Selain itu, tersedia Group Package-Presale dan Travel Package yang mencakup akomodasi dan tiket mulai dari Rp 8,300,000.

