7 Tahun Berpacaran, Amanda Rawles Dilamar Adriel Susanteo di Danau Como Italia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Amanda Rawles dilamar oleh kekasihnya, Adriel Susanteo, di tepi Danau Como, Italia. Momen romantis tersebut dibagikan oleh Amanda melalui akun Instagram pribadinya, @amandarawles, pada Ahad, 18 Agustus 2024.

Dalam serangkaian foto yang diunggahnya, wanita berdarah Australia-Betawi itu memperlihatkan momen ketika Adriel Susanteo berlutut dan menyodorkan cincin pertunangan. Tampak ekspresi terkejut di wajah Amanda saat Adriel, yang mengenakan pakaian krem, memintanya untuk menjadi pendamping hidup.

Suka Cita Amanda Rawles Dilamar Kekasihnya

Amanda tampak tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia terlihat tertawa lebar sambil menutupi mulutnya dengan kedua tangan, ekspresi yang menunjukkan kebahagiaan luar biasa yang dirasakannya. Cincin pertunangan yang telah melingkar di jari manisnya dipamerkan dalam foto kedua, menegaskan bahwa lamaran tersebut telah diterima dengan penuh suka cita.

Danau Como, yang terletak di kawasan Lombardy, Italia, dikenal dengan keindahannya yang mempesona. Dikelilingi oleh pegunungan hijau dan desa-desa kuno, tempat ini kerap menjadi destinasi impian bagi para pelancong dan pasangan yang mencari suasana romantis. Suasana yang damai dan pemandangan menawan ini menjadi latar belakang sempurna bagi lamaran Amanda dan Adriel.

Tanpa banyak kata, pemeran utama dalam film Laura itu hanya menuliskan keterangan sederhana berupa emoji cincin dan hati putih, yang cukup mewakili perasaan bahagianya.

Selebritas Beri Selamat

Baca juga: 5 Keunikan Arsitektur Menara Pisa Italia

Amanda dan Adriel telah menjalin hubungan asmara selama tujuh tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Adriel, seorang pengusaha muda, juga merupakan adik dari aktor Karel Susanteo. Selama ini, hubungan Amanda dan Adriel dikenal sangat harmonis, bahkan keduanya seringkali mengunggah momen kebersamaan mereka.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kabar bahagia ini disambut hangat oleh sahabat dan rekan selebriti Amanda yang membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat. Di antara mereka adalah Karel Susanteo, yang menulis, “7 years,” diikuti oleh Beby Tsabina dengan, “Omg so happy for you Man! Congratulations.” Tak ketinggalan, Marsha Aruan juga turut mengucapkan selamat dengan kalimat yang penuh antusias, “Waaaa congrats Man & Adriel.” Ada juga Ernest Prakasa yang turut meramaikan momen bahagia itu, “Congratsssss,” tulisnya.

INSTAGRAM

Pilihan Editor: Dear Nathan Thank You Salma Tembus 600 Ribu Penonton, Banjir Komentar Positif