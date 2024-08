Taylor Swift Beri Penghormatan untuk Simone Biles dan Atlet Lain di Olimpiade Paris 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Amerika Serikat, Taylor Swift berkolaborasi dalam promo Olimpiade Paris terbaru bersama NBC. Di dalam video yang dibagikan melalui media sosial NBC Olympic, pelantun “Anti-Hero” itu memberikan penghormatannya kepada para atlet yang turut serta dalam kompetisi mewakili Amerika Serikat.

Dilansir dari laman Entertainment Weekly, dilengkapi chord pembuka lagu hit Taylor Swift "Style", kekasih Travis Kelce itu membacakan narasi disertai cuplikan video dari tiga atlet Olimpiade Amerika Serikat, yaitu Simone Biles, Katie Ledecky, dan Sha'Carri Richardson.

Atlet senam asal Amerika, Simone Biles. Foto: Instagram/@simonebiles

"Jangan pernah takut untuk menunjukkan siapa Anda kepada mereka," kata Taylor Swift. "Terutama saat seluruh dunia sedang menonton. Karena tidak ada satu cara untuk menjadi yang terbaik. Tidak ada satu cara untuk menginspirasi semua orang yang suatu hari nanti akan mengikuti. Anda melakukan apa yang Anda sukai. Anda menyukai apa yang Anda lakukan. Anda percaya pada gaya Anda, apa pun itu," ia melanjutkan.

Diiringi narasi penuh motivasi dari Taylor Swift, diputar potongan video Simone Biles di atas matras dan Sha'Carri Richardson di lintasan yang diambil dari pertandingan Olimpiade tahun ini. Promo tersebut juga menampilkan video Katie Ledecky yang sedang menyelam ke dalam kolam renang selama acara Olimpiade.

Perenang Amerika, Katie Ledecky, meraih emas nomor 1.500 meter gaya bebas Olimpiade Tokyo. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Taylor Swift kemudian mengungkapkan penghormatannya kepada ketiga atlet tersebut. “Katie, Sha’Carri, dan Simone,” Swift menyimpulkan. “Tiga bintang Amerika, tiga visi kehebatan yang berbeda, malam ini di Paris.”

Diketahui bahwa video yang diunggah pada Sabtu, 3 Agustus 2024 itu dibuka dengan kutipan dari desainer legendaris Paris Coco Chanel, "Setiap hari adalah peragaan busana dan dunia adalah panggung Anda," yang sesuai dengan tema Olimpiade tahun ini yang diadakan di Kota Mode, Paris, Prancis. Begitu pula dengan pemilihan lagu “Styles” milik Taylor Swift pada promo NBC Primetime kali ini.

Bukan Video Tribute Pertama Taylor Swift

Setelah Simone Biles mengundurkan diri dari Olimpiade Tokyo pada Juli 2021, karena kesehatan mentalnya, Taylor Swift juga sudah pernah menunjukkan dukungannya dalam sebuah video penghormatan untuk pesenam tersebut. Klip mengharukan tersebut berisi narasi oleh Taylor Swift yang diiringi lagu miliknya "This Is Me Trying," yang ia rilis 2020 lalu.

"Apa yang kita inginkan dari para pahlawan kita? Apa yang kita harapkan dari mereka? Apa yang kita butuhkan dari mereka? Apa yang terjadi ketika mereka mengejutkan kita?" kata Taylor Swift dalam video. "Ketika Anda mendapat perhatian dunia, semua yang Anda lakukan memiliki makna yang lebih besar. Itu bisa menjadi beban yang berat. Itu bisa menjadi kesempatan untuk mengubah segalanya."

Tiga Atlet Ternama yang Mengharumkan Nama Amerika Serikat dalam Olimpiade Paris 2024

Turnamen renang pada Olimpiade Paris 2024 yang Katie Ledecky ikuti berhasil memberikannya medali emas kesembilan dan medali keempat belas yang ia raih di sepanjang kariernya sebagai perenang wanita. Ia mengukuhkan statusnya sebagai perenang wanita terhebat dengan pencapaian yang menyamai rekor medali emas terbanyak yang diraih oleh seorang perenang wanita, dan meningkatkan rekornya sebagai wanita Amerika yang paling banyak berprestasi dalam sejarah Olimpiade.

Di lain sisi, Sha’Carri Richardson sempat diskors dari Olimpiade Tokyo 2021 karena telah melanggar pereaturan penggunaan narkotika jenis mariyuana yang tertulis dalam Peraturan Badan Antidoping Dunia. Meski demikian, akhirnya ia kembali beraksi di Paris dan sukses mengamankan medali perak untuk kategori lari cepat 100 meter.

Selain itu, ada pula atlet gimnastik Simone Biles yang disebut-sebut sebagai G.O.A.T. atau yang terbaik dari yang terbaik. Simone Biles berkompetisi di babak kualifikasi dengan gerakan lantai yang luar biasa diiringi lagu Taylor Swift yang rilis 2017 lalu bertajuk “...Ready For It?” dalam ajang Olimpiade Senam AS 2024 pada 27 Juni 2024. Ia berhasil memenangkan medali kesepuluhnya dan tiga medali emas di antaranya ia dapat dari Olimpiade Paris sendiri.

ENTERTAINMENT WEEKLY | INDEPENDENT | SI

