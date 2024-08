Ayah Sammy Simorangkir Meninggal, Sempat Kritis dan Mohon Doa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - DN.Simorangkir, ayah Sammy Simorangkir meninggal pada Senin malam, 5 Agustus 2024. Beberapa saat sebelum ayahnya menghembuskan napas terakhir, mantan vokalis Kerispatih itu sempat mengabarkan kondisi terakhir dan memohon doa.

"Tuhan beri kesempatan untuk papaku, Tuhan," tulis Sammy di Instagram Story, semalam. "Doakan papa kami ya teman-teman.. Papa kami lagi dalam keadaan kritis.. biarlah Tuhan yang peluk papa."

Sekitar satu jam setelah itu, Sammy kembali membuat unggahan di Instagram Story dengan latar hitam dilengkapi dengan tulisan, "Paaaaaa (emotikon menangis)."

Kemudian suami Viviane itu membagikan foto hitam putih ketika menggenggam tangan ayahnya yang sudah tiada. "Terima kasih papa sayangku, jaga kami dari surga ya pa," tulisnya.

Sammy Simorangkir Siapkan Jas dan 'Tempat Tidur' untuk Ayahnya

Penyanyi 41 tahun itu berusaha tegar melepas kepergian sang ayah. Meski berat, ia akan memberikan yang terbaik untuk ayahnya yang terakhir kali. "Pa.. aku pilihin jas jas papa dulu ya pa.. biar papa ganteng dan gagah," tulis Sammy.

Ia juga telah menyiapkan peti mati berwarna putih yang dihiasi dengan lukisan Perjamuan Malam Terakhir Yesus bersama murid-murid-Nya. "Pa... tempat tidurnya udah ada ya pa," tulis Sammy.

Sammy Simorangkir Selalu Temani Ayahnya Berbulan-bulan di RS

Selama beberapa bulan terakhir ini, Sammy menghabiskan waktu untuk menjaga ayahnya yang sakit. Diketahui, ayahnya menderita kanker usus. Sammy bolak-balik ke rumah sakit untuk merawat ayahnya.

"Inilah Pa tempat kita menghabiskan terakhir waktu kita sama-sama. Thank you ya Pa. Selama berbulan-bulan ini kita bareng-bareng terus. Thank you ya Pa, thank you, thank you," kata Sammy sambil menangis di halaman rumah sakit.

Sammy yang merupakan anak bungsu di keluarganya, masih tidak percaya sang ayah sudah pergi meninggalkannya. Di satu sisi, ia lega karena ayahnya sudah tidak lagi merasakan sakit. Ia berjanji kepada mendiang ayahnya akan menjaga ibunya. "Patah hati aku pa, hancur hatiku pa. Jagain kami dan cucu-cucumu ya pa. We love u papa sayang," tulis Sammy.

