Profil Lee Jung Jae, Aktor Korea Selatan yang Beli Gedung Seharga 22 Miliar Won

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini, aktor Korea Selatan, Lee Jung Jae melakukan investasi di bidang real estate dengan membeli bangunan senilai 22 miliar won. Bangunan yang dibeli oleh bintang drama Squid Game tersebut berlokasi Cheongdam-dong. Gedung yang dibeli oleh Jung Jae mencakup dua lantai basement dan enam lantai di atas tanah. Pembelian gedung ini dilakukan melalui Perusahaan pribadinya, Benapictures pada 28 Juni lalu. Gedung yang dibelinya ini selesai dibangun pada 2015 dan berlokasi di kawasan yang strategis.

Melansir dari lifestyleasia.com, Lee Jung Jae adalah aktor Korea Selatan yang sukses membangun nama dan kekayaannya berkat kariernya yang sukses di dunia hiburan. Jung Jae telah berhasil membintangi lebih dari 30 film dan 15 acara TV, sehingga hal ini menjadikan dirinya sebagai salah satu bintang Korea paling populer.

Menurut sumber, aktor Squid Game ini telah banyak membintangi film korea populer termasuk serial Natflix 2021. Deretan film yang telah dibintangi oleh Lee Jung Jae ialah An Affair (1998), Typhoon (2009), The Thieves (2012), Alone With the Gods: The Two Worlds (2017) dan Hunt (2022). Film selanjutnya yang akan rilis pada 2024, The Acolyte sebagai salah satu film yang paling ditunggu.

Lee Jung Jae telah sukses menjadi salah satu aktor dari Korea Selatan yang berhasil membintangi sederet drama dan film. Menurut sumber, kekayaan bersih Lee Jung Jae diperkirakan mencapai 12 juda dolar Amerika pada 2022. Sementara untuk nominal bersih dari kekayaannya pada 2024, belum bisa dipastikan. Meskipun sebagian besar pendapatan Lee berasal dari iklan, bintang film dan drama, aktor Korea Selatan ini telah berhasil secara strategis mendivesifikasi portofolio keuangannya dengan merambah berbagai sektor lain.

Lee Jung Jae lahir pada 15 Desember 1972 berhasil meraih kesuksesan pertamanya melalui film An Affair 1998 yang disutradarai oleh E J-yong. Melalui film tersebut, berhasil memenangkan penghargaan Film Asia Terbaik di Festival Film Internasional Newport Beach pada 1999. Kesuksesan film tersebut ikut menaikkan nama Lee Jung Jae dan membawanya ke puncak popularitas dan film berikutnya City of the Rising Sun, yang membawanya mendapatkan penghargaan Aktor Terbaik di Blue Dragon Film Awards dan Korean Association of Film Critcs Awards. Setelah dari film tersebut, Lee Jung Jae banyak membintangi deretan fil dan drama korea.

Selain sukses menjadi aktor, Lee Jung Jae diangkat sebagai duta kehormatan untuk Museum Seni Kontemporer Nasional (2011-2012). Lee diangkat menjadi narator dokumenter TV, Contemporary Art, Bury the Boundary di 2013 yang berfokus pada seniman lokal Korea. Selanjutnya, setelah sukses membintangi berbagai film, Lee Jung Jae mencoba peruntungannya dengan memulai debut sebagai sutradara film layar lebar pada film Hunt yang bergenre thriller.

Film ini ditayangkan secara perdana di Festival Film Cannes ke-75 pada Mei 2022 dan mendapatkan tepuk tangan meriah selama tujuh menit. Hunt juga meraup lebih dari 34 juga dolar Amerika di Box Office seluruh dunia. Pada saat ini, Lee Jung Jae Tengah mempersiapkan debutnya di Hollywood dengan film spin off Star Wars Disney Plus mendatang The Acolyte yang dirilis pada Juni 2024.

Tidak hanya sukses pada dunia hiburan, Lee Jung Jae juga memiliki kontrak dengan sejumlah merek global dunia. Hal ini meningkatkan dan menambah kekayaan bersihnya. Selama bertahun-tahun, Lee Jung Jae menuai ketenaran dengan menjadi wajah dari berbagai merek mewah, termasuk Gucci, Montres Breguet, LG, dan Bang & Olufsen.

