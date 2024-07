Mengenal Keshi, Penyanyi Amerika yang akan Konser di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu asal Texas, Amerika Serikat, Keshi akan berkunjung ke Jakarta dalam tur konser dunia, Requiem Tour. Konser ini dijadwalkan akan berlangsung di Istora Senayan, pada Ahad, 23 Februari 2025

Kabar ini diumumkan oleh PK Entertainment melalui Instagram. "Dikonfirmasi! Keshi resmi kembali ke Jakarta pada 23 Februari 2025 di Istora Senayan," tulis akun @pkentertainment.id, dikutip Senin, 29 Juli 2024.

Profil Keshi

Keshi lahir pada 4 November 1994. Ia bernama lengkap Casey Luong, dibesarkan di Sugar Land, Texas. Orang tuanya asal Vietnam. Saat berusia 12 tahun, ia terinspirasi oleh buku musik milik kakeknya. Ia belajar bermain gitar secara otodidak. Setelah menyelesaikan pendidikan di University of Texas di Austin dengan gelar Bachelor of Science in Nursing, Keshi sempat bekerja sebagai perawat sambil membagikan musiknya secara online.

Single pertamanya, Over U, dirilis pada 2017 dan memikat perhatian banyak pendengar. Kesuksesan ini diikuti dengan peluncuran beberapa album mini, seperti The Reaper pada 2018, Skeletons pada 2019, Bandaids dan Always pada 2020. Popularitas Keshi terus meningkat, dengan lebih dari 3 juta pendengar saban bulan di Spotify dan ratusan ribu pengikut di platform media sosial lainnya.

Dikutip dari KProfiles, sebelum berkarier di dunia musik, ia bekerja sebagai perawat onkologi selama satu setengah tahun di Texas Medical Center. Dikutip dari Universal Music Japan. Ia belajar menulis, memproduksi, menampilkan musiknya sendiri melalui tutorial YouTube. Meskipun awalnya ia ragu dengan arah musiknya.

Lagu-lagu hit dia antara lain Like I Need U dan 2 Soon. Pada 2017, Keshi berhenti dari pekerjaannya sebagai perawat dan menandatangani kontrak dengan Island Records di New York City. Keputusan ini diambil setelah ia menyadari ketakutannya akan kehilangan peluang lebih besar daripada kegagalan.

