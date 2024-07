Baru 11 Hari Diresmikan, Bintang Hollywood Walk of Fame Jenni Rivera Dirusak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang Hollywood Walk of Fame Jenni Rivera yang baru diresmikan sepekan lebih lalu dirusak oleh seseorang. Bintang yang awalnya berwarna merah itu, diolesi dengan cat hitam hingga nama bintang musik Meksiko-Amerika Serikat itu tidak bisa terbaca lagi.

Akun Instagram resmi Hollywood Walk Of Fame kemudian membagikan video di mana seorang warga sipil membantu membersihkan bintang tersebut. Ia terlihat membersihkannya dengan tisu basah dan seorang lainnya menyemprotkan cairan pembersih. Cat tersebut tidak mudah dibersihkan dan membutuhkan tenaga ekstra.

"Pagi ini penggemar melaporkan bahwa bintang @JenniRivera telah dirusak. Ini tidak bisa diterima! Pembuat bintang Top End Terrazzo Vince dalam perjalanan untuk memperbaiki. Terima kasih kepada para penggemar yang mencoba membersihkan bintang tersebut dan melaporkannya," tulis @hwdwalkoffame pada Selasa pagi, 9 Juli 2024 waktu Indonesia.

Pihak Hollywood Walk of Fame sendiri akan menindaklanjuti kasus ini ke jalur hukum. Mereka akan mengumpulkan rekaman kamera CCTV di area tersebut dan mencari pelakunya. "Ada kamera di mana-mana dan laporan polisi telah dibuat!" tulisnya.

Jenni Rivera. Foto: Instagram/@jennirivera

Putri Jenni Rivera Kecam Pelaku

Putri mendiang Jenni Rivera, Chiquis Rivera sangat kesal melihat bintang anumerta yang dianugerahi Hollywood Walk of Fame kepada ibunya dirusak seperti itu. Namun, ia juga berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu membersihkannya.

"Saya tidak tahan dengan ini. Terima kasih untuk penggemar ibuku yang meluangkan waktu untuk membantu membersihkannya. Sungguh memalukan orang yang melakukan ini," tulis Chiquis di kolom komentar.

Seorang netizen turut berkomentar pada unggahan tersebut, dengan memperkenalkan diri sebagai istri dari pria yang berusaha membersihkan bintang Jenni Rivera, dalam rekaman video. "Itu suamiku. Ironisnya, dia memiliki bisnis pencucian listrik di Dallas, TX. Dan penggemar Jenni Rivera. Seandainya kami membawa mesin kami," tulis @debbieandsons4.

Tidak ada informasi lebih lanjut tentang pelaku atau penyebab vandalisme tersebut. Ana Martinez, perwakilan The Hollywood Chamber of Commerce baru mengungkapkan tindakan lanjutan mereka. "Saya menerima pesan teks dari perwakilan keluarga Jenni, dan penggemar yang mencoba memperbaiki bintang tersebut melaporkannya kepada mereka. Kami tidak tahu siapa yang melakukannya. Laporan polisi telah diajukan dan kami menanyakan apakah bisnis tetangga mungkin telah mendapatkan rekamannya," katanya kepada Entertainment Weekly.

Lima jam setelah unggahan pertama, Hollywood Walk of Fame kemudian memberitahu bahwa bintang Jenni Rivera telah bersih seperti semula. "Bintang Jenni Rivera kembali ke kondisi aslinya! Terima kasih kepada @TopEndterrazzo dan terutama kepada para penggemar yang telah membantu," tulisnya.

Jenni Rivera Dianugerahi Bintang Hollywood Walk of Fame

The Hollywood Chamber of Commerce memberikan penghargaan kepada mendiang Jenni Rivera dengan bintang anumerta di Hollywood Walk of Fame untuk kategori Recording. Jenni Rivera menerima penghargaan bintang ke-2.783, di depan Capitol Records di 1750 N. Vine Street. Upacara peresmian dilakukan pada Kamis, 27 Juni 2024. Bintang tersebut diterima oleh anak-anak Jenni Rivera.

Jenni Rivera adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan produser yang dikenal karena karyanya dalam genre musik Latin. Banyak pakar telah menobatkannya sebagai sosok wanita terpenting dan artis wanita terlaris dalam musik daerah Meksiko. Pada 9 Desember 2012, Jenni Rivera meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat terbang di Meksiko Utara.

ENTERTAINMENT WEEKLY | HOLLYWOOD WALK OF FAME

