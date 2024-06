Patung Lilin Im Siwan Jadi Koleksi Terbaru Madame Tussauds Hong Kong

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Patung lilin pertama Im Siwan resmi dipamerkan di dalam museum Madame Tussauds. Koleksi dari patung lilin aktor drama The Moon Embracing the Sun tersebut tiba di Hong Kong dan dipajang perdana pada hari ini, Rabu, 5 Juni 2024 di ENA Suite Hotel.

Di hari debut patung lilinnya, Im Siwan membagikan kisah bahwa hari itu bukan pertama kalinya ia mengunjungi Madame Tussauds Hong Kong. Sebelumnya, ia memang memiliki keinginan untuk menjadi salah satu tokoh yang figur lilinnya di pajang di sana sebagai simbol kesuksesan.

“Jika suatu saat, patung lilin saya juga dapat dipajang di tempat ini, maka saya akan menganggapnya sebagai tanda kehidupan yang sukses,” katanya mengingat memori saat itu.

Pada hari di mana salah satu mimpinya terwujud tersebut, ia juga tidak lupa mengabadikan momen dengan berfoto dengan patung-patung lilin dirinya. Di beberapa foto yang disertakan pada laman Soompi, Im Siwan terlihat berpose mengikuti pose patung-patung tersebut hingga keduanya terlihat seperti kembar bersaudara.

Madame Tussauds Bikin Patung Lilin Im Siwan

Madame Tussauds adalah museum lilin terkenal yang ada di berbagai belahan dunia. Museum ini merupakan tempat dipajangnya replika lilin tokoh-tokoh sejarah, termasuk aktor terkenal, penyanyi, dan bintang olahraga. Hingga hari ini museum Madame Tussauds tersebar di 24 negara, termasuk New York, London, Sydney, dan Hong Kong, tempat patung lilin Im Siwan dipajang.

Pihak museum percaya bahwa kesuksesan dan prestasi Im Siwan di dunia peran dapat membawa ‘demam Korea’ hingga ke Hong Kong dan seluruh dunia. "Im Siwan adalah selebritas yang sangat terkenal di dunia, dan kami merasa sangat terhormat dia bergabung dengan Madame Tussauds Hong Kong,” ucap Wade Chang selaku general manager Hong Kong Cluster, Merlin Entertainment yang turut hadir pada acara debut patung lilin Im Siwan. “Kami percaya bahwa para penggemar sangat menantikan kesempatan untuk bertemu dengan patung lilinnya secara dekat dan pribadi."

Perjalanan Karier Im Siwan

Karier Im Siwan di dunia hiburan dimulai secara resmi pada 2010. Dua tahun kemudian merupakan pertama kalinya ia memainkan peran di dalam drama The Moon Embracing the Sun. Dikarenakan kemampuan beraktingnya yang baik, kariernya terus melejit setelahnya. Ia mulai aktif mengambil bagian dalam berbagai proyek besar, termasuk film The Attorney, The Merciless dan serial TV Misaeng: Incomplete Life, yang menghasilkan banyak penghargaan, termasuk Popular Star Award di Blue Dragon ke-35 dan menerima penghargaan Film dan Aktor Pendatang Baru Terbaik (Televisi) di Baeksang Arts Awards ke-51.

Dia turut berpartisipasi dalam blockbuster Korea Emergency Declaration, film yang mengisahkan soal bencana penerbangan pertama di negara tersebut. Film ini ditayangkan perdana dan diikutsertakan dalam kompetisi Festival Film Cannes ke-74 tahun 2021. Kemampuannya diakui karena keragaman karakter yang pernah ia mainkan hingga memperluas spektrumnya di dunia berakting.

MADAME TUSSAUDS | SOOMPI

