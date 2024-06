5 Drakor yang Dibintangi Seo In Guk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan Seo In Guk kembali berakting di video musik terbaru K.Will yang meluncurkan album baru setelah rehat enam tahun. Kabar ini diumumkan oleh Starship Entertainment, agensi K.Will, pada Selasa, 28 Mei 2024. Seo In Guk akan bergabung dengan Ahn Jae Hyun, yang juga pernah bermain di video musik K.Will sebelumnya, Please Don't (2012).

Dikutip dari My Drama List dan Asian Wiki, berikut lima drama Korea atau drakor yang dibintangi oleh Seo In Guk.

1. Death's Game (2023-2024)

Death's Game drakor terbaru yang dibintangi Seo In Guk, ia berperan sebagai Choi Yi Jae, seorang pria yang putus asa setelah tujuh tahun tanpa pekerjaan tetap. Dalam keputusasaan, Yi Jae mencoba mengakhiri hidupnya tetapi bertemu dengan entitas kematian yang memberinya hukuman unik, mati dalam 12 tubuh berbeda.

2. Doom at Your Service (2021)

Doom at Your Service drama fantasi romantis. Seo In Guk berperan sebagai Kim Sa Ram atau Myeol Mang, entitas yang bisa mengakhiri dunia. Cerita berfokus Tak Dong Kyung (Park Bo Young), wanita yang menerima diagnosis dengan penyakit terminal dan membuat kontrak dengan Myeol Mang untuk hidup selama 100 hari dengan keinginan apa pun.

3. The King's Face (2014)

The King's Face drama sejarah yang menceritakan kisah hidup Pangeran Gwang Hae, putra tidak sah dari Raja Seon Jo. Seo In Guk memerankan Gwang Hae, yang harus menghadapi berbagai tantangan untuk membuktikan dirinya layak menjadi raja. Drama ini menonjolkan kemampuan akting Seo In Guk, ia menerima penghargaan Best New Actor di KBS Drama Awards 2014 atas penampilannya.

4. The Master's Sun (2013)

Dalam The Master's Sun, Seo In Guk memainkan peran Kang Woo, seorang kepala keamanan yang berwibawa. Drama ini menggabungkan unsur romansa dan horor, karakter utama, Joo Joong Won (So Ji Sub) dan Tae Gong Shil (Gong Hyo Jin) harus berhadapan dengan berbagai hantu. Penampilan Seo In Guk dalam drama ini membuatnya memenangkan New Star Award di SBS Drama Awards 2013.

5. Reply 1997 (2012)

Reply 1997 merupakan drama yang membawa Seo In Guk meraih popularitas. Drama ini berlatar belakang tahun 1990-an dan menceritakan kehidupan kelompok teman SMA di Busan. Drama ini mengisahkan Shi Won (Jung Eun Ji), siswa SMA yang terobsesi dengan boyband H.O.T, dan lima teman sekolahnya.

Seo In Guk memerankan Yoon Yoon Je, sahabat masa kecil Shi Won yang diam-diam menyimpan perasaan. Cerita beralih antara masa lalu mereka sebagai remaja dan masa kini saat mereka berusia 33 tahun saat reuni sekolah. Drama inil mendapat beberapa penghargaan, termasuk Made in tvN Actor dan Best Kiss Award di tvN10 Awards pada 2016.

