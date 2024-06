High School Return of a Gangster, Mengenal Para Pemeran Drakor Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor High School Return of a Gangster telah tayang pada, Rabu, 29 Mei 2024. Kisahnya mengadaptasi web novel I, a Gangster, Became a High Schooler yang karya Ho Rol. Web novel itu dirilis pada 7 November 2021 hingga 15 April 2022 melalui platform Ridi Books, dikutip dari My Drama List.

Drakor yang disutradarai oleh Lee Sung Taek ini tayang dalam jumlah 8 episode, berdurasi 1 jam 10 menit. Rilis di Wavve, TVING, Viu. Penulis skenarionya Ho Rol dan Jung Da Hee.

Pemeran High School Return of a Gangster

1. Yoon Chan Young

Yoon Chan Young lahir pada 25 April 2001. Ia debut aktingnya pada 2013 dalam drama When a Man Falls in Love. Penampilannya tampak menonjol dalam drama Mama (2014), berperan sebagai Han Geu Roo. Ia pernah membintangi sejumlah drama seperti Dr. Romantic, The Bride of Habaek, The King in Love, Still 17, Doctor John, dan All of Us Are Dead.

Ia pernah mendapat dua penghargaan sebagai aktor muda terbaik di APAN Star Awards ke 3 dan MBC Drama Awards 2014. Dalam drama High School Return of a Gangster, Chan Young mendapat peran utama sebagai Song Yi Heon, dikutip dari Asian Wiki.

2. Bong Jae Hyun

Bong Jae Hyun vokalis grup Golden Child yang memulai debutnya pada 2017. Ini naungan Woollim Entertainment. Ia lahir pada 4 Januari 1999 dan pernah tinggal di Amerika Serikat selama dua tahun lamanya. Jae Hyun mendapat peran Choi Se Kyung dalam drama High School Return of a Gangster.

3. Lee Soo Jin

Artis yang memerankan karakter Kim Deuk Pal ini merupakan aktris dan pembawa acara televisi di Korea Selatan. Ia terkenal karena reality show Three Meals a Day. Deretan drama populer yang pernah diperankannya adalah Damo (2003), Yi San (2007), Gyebaek (2011), dan Marriage Contract.

4. Won Tae Min

Won Tae Min aktor dan penyanyi Korea Selatan. Ia lahir pada 16 September 1993. Debut aktingnya di film Mobsters’ Requiem pada 2016. Deretan drama yang pernah dibintangi dia i Unintentional Love Story, Queenmaker, Mental Coach Jegal, Adamas, dan Why Her?

